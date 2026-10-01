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Під кригою супутника Сатурна може існувати життя — вчені

01.10.2026 11:20
Микола Деркач

Лабораторний експеримент допоміг перевірити, наскільки далеко простягаються межі витривалості земних мікроорганізмів

Під кригою супутника Сатурна може існувати життя — вчені

Фото: chatgpt.com

Під крижаною оболонкою Енцелада, супутника Сатурна, ховається океан, умови якого можуть підходити для мікробного життя. Такого висновку дійшла команда під керівництвом Вільяма Орсі з Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана. Про результати університет повідомив 28 вересня, дослідження опубліковане в Science Advances.

Науковці відтворили ймовірні умови океанічного дна Енцелада: солоне, сильно лужне середовище з надзвичайно низьким вмістом кисню. До нього помістили Methanothermococcus okinawensis — одноклітинний організм із групи архей, який мешкає біля глибоководних гідротермальних джерел на Землі.

Результат виявився несподіваним. У звичайному лабораторному середовищі за високої лужності мікроорганізм не ріс, а в імітації умов Енцелада продовжував рости та виробляти метан.

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Джерелом енергії слугував водень, що утворювався під час взаємодії води з гірськими породами. Археї також змогли використовувати крихітні кількості вуглекислого газу, нестача якого вважається однією з головних перешкод для можливого життя в океані супутника.

Дослідження життя в екстремальних умовах проводять і в Україні. Зокрема, Національний антарктичний науковий центр вивчає мікроорганізми Антарктики та механізми їхнього пристосування до суворого довкілля. Це окремий напрям українських полярних досліджень.

Редакція PSM звертає увагу, що експеримент не підтверджує існування життя на Енцеладі. Він показує, що змодельоване середовище може підтримувати певні земні мікроорганізми. Наступний крок — перевірити ці висновки за допомогою майбутніх космічних місій і пошуку ознак життя в речовині, яку супутник викидає в космос.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїКосмосНаука
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