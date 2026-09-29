Головний біль чи проблеми з GPS: на що магнітні бурі реально впливають

Магнітні бурі часто звинувачують у головному болю, безсонні, стрибках тиску та поганому настрої. Проте наука поки не дає однозначної відповіді щодо їхнього прямого впливу на самопочуття людини. Натомість проблеми з GPS, супутниками, радіозв’язком та електромережами під час сильних геомагнітних збурень цілком реальні

Магнітна буря виникає, коли потоки заряджених частинок від Сонця взаємодіють із магнітним полем Землі. Особливо сильні збурення можуть змінювати стан іоносфери — шару атмосфери, через який проходять сигнали супутникової навігації.

Саме тому під час потужних бур GPS та інші системи GNSS можуть працювати менш точно. NOAA зазначає, що у спокійних умовах похибка звичайного GPS може становити метр або менше, тоді як під час сильної космічної негоди вона здатна збільшуватися до десятків метрів. У деяких випадках приймачі взагалі можуть тимчасово втрачати сигнал супутника.

Страждає не лише навігація. Геомагнітні бурі здатні створювати наведені електричні струми в довгих провідниках — зокрема в лініях електропередач. Це створює додаткове навантаження на трансформатори та за несприятливих умов може призводити до перебоїв в енергосистемах. NOAA також вказує на можливий вплив космічної погоди на супутники, радіозв’язок та навіть трубопроводи.

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А от із самопочуттям усе складніше.

Деякі дослідження знаходять зв’язок між періодами підвищеної геомагнітної активності та серцево-судинними подіями. Наприклад, огляд досліджень, опублікований у 2026 році, показав, що в частині робіт фіксували кореляцію із частотою інфарктів та інсультів. Водночас самі автори наголошують: результати залишаються неоднорідними, частина досліджень не виявила такого ефекту, а наявні дані поки не дозволяють впевнено встановити причинно-наслідковий зв’язок.

Тому популярні твердження на кшталт «магнітна буря викликає головний біль» варто сприймати обережно. Людина справді може почуватися гірше в певний день, але пов’язати конкретний головний біль або втому саме зі змінами магнітного поля Землі на підставі сучасних даних складно.

При цьому геомагнітні бурі — не міф і не просто красиве пояснення поганого самопочуття. Їхній вплив на технологічну інфраструктуру добре відомий: від похибок супутникової навігації до ризиків для електромереж і супутників.

Редакція PSM звертає увагу, що магнітні бурі не варто перетворювати на універсальне пояснення будь-якого нездужання. Науковці продовжують досліджувати можливий вплив геомагнітної активності на організм, але значно переконливіше сьогодні виглядають докази її впливу на технології. Тож під час сильної бурі реальніше зіткнутися з похибкою GPS чи перебоями зв’язку, ніж автоматично списувати на Сонце кожен головний біль.

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Джерела: NOAA Space Weather Prediction Center, National Environmental Satellite, Data, and Information Service, PubMed.