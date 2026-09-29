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Головний біль чи проблеми з GPS: на що магнітні бурі реально впливають

29.09.2026 20:30
Микола Деркач

Магнітні бурі часто звинувачують у головному болю, безсонні, стрибках тиску та поганому настрої. Проте наука поки не дає однозначної відповіді щодо їхнього прямого впливу на самопочуття людини. Натомість проблеми з GPS, супутниками, радіозв’язком та електромережами під час сильних геомагнітних збурень цілком реальні

Головний біль чи проблеми з GPS: на що магнітні бурі реально впливають

Фото: freepik.com

Магнітна буря виникає, коли потоки заряджених частинок від Сонця взаємодіють із магнітним полем Землі. Особливо сильні збурення можуть змінювати стан іоносфери — шару атмосфери, через який проходять сигнали супутникової навігації.

Саме тому під час потужних бур GPS та інші системи GNSS можуть працювати менш точно. NOAA зазначає, що у спокійних умовах похибка звичайного GPS може становити метр або менше, тоді як під час сильної космічної негоди вона здатна збільшуватися до десятків метрів. У деяких випадках приймачі взагалі можуть тимчасово втрачати сигнал супутника.

Страждає не лише навігація. Геомагнітні бурі здатні створювати наведені електричні струми в довгих провідниках — зокрема в лініях електропередач. Це створює додаткове навантаження на трансформатори та за несприятливих умов може призводити до перебоїв в енергосистемах. NOAA також вказує на можливий вплив космічної погоди на супутники, радіозв’язок та навіть трубопроводи.

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А от із самопочуттям усе складніше.

Деякі дослідження знаходять зв’язок між періодами підвищеної геомагнітної активності та серцево-судинними подіями. Наприклад, огляд досліджень, опублікований у 2026 році, показав, що в частині робіт фіксували кореляцію із частотою інфарктів та інсультів. Водночас самі автори наголошують: результати залишаються неоднорідними, частина досліджень не виявила такого ефекту, а наявні дані поки не дозволяють впевнено встановити причинно-наслідковий зв’язок.

Тому популярні твердження на кшталт «магнітна буря викликає головний біль» варто сприймати обережно. Людина справді може почуватися гірше в певний день, але пов’язати конкретний головний біль або втому саме зі змінами магнітного поля Землі на підставі сучасних даних складно.

При цьому геомагнітні бурі — не міф і не просто красиве пояснення поганого самопочуття. Їхній вплив на технологічну інфраструктуру добре відомий: від похибок супутникової навігації до ризиків для електромереж і супутників.

Редакція PSM звертає увагу, що магнітні бурі не варто перетворювати на універсальне пояснення будь-якого нездужання. Науковці продовжують досліджувати можливий вплив геомагнітної активності на організм, але значно переконливіше сьогодні виглядають докази її впливу на технології. Тож під час сильної бурі реальніше зіткнутися з похибкою GPS чи перебоями зв’язку, ніж автоматично списувати на Сонце кожен головний біль.

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Джерела: NOAA Space Weather Prediction Center, National Environmental Satellite, Data, and Information Service, PubMed.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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