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Національний кешбек можуть суттєво змінити — Мінекономіки

29.09.2026 15:50
Микола Деркач

Програму Національний кешбек в Україні можуть суттєво переформатувати та зробити більш точковою. Водночас її бюджет потенційно скоротять у 2,5 раза, що може заощадити державі до 4 млрд грн на рік

Національний кешбек можуть суттєво змінити — Мінекономіки

Фото: chatgpt.com

Про можливі зміни повідомило Міністерство економіки та довкілля України з посиланням на інтерв’ю міністра Олександра Кравченка Forbes Ukraine.

За словами Кравченка, остаточна конфігурація Національного кешбеку ще обговорюється. Якщо програму продовжать, її можуть зосередити на окремих категоріях товарів, у яких українські виробники найбільше конкурують з імпортною продукцією.

Серед можливих напрямів міністр назвав текстиль та сири. Таким чином держава планує використовувати кешбек насамперед як інструмент підтримки локального виробництва, а не однаково стимулювати купівлю всіх українських товарів, що беруть участь у програмі.

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Одночасно з редизайном програми її фінансування може скоротитися у 2,5 раза. За оцінкою Мінекономіки, це дозволить заощаджувати до 4 млрд грн щороку. Водночас остаточного рішення щодо параметрів програми поки немає.

Нагадаємо, Національний кешбек працює в Україні з вересня 2024 року. З 1 березня 2026-го правила програми вже змінювали: замість єдиної ставки 10% запровадили кешбек у розмірі 5% або 15% залежно від категорії товару. Підвищену ставку застосовують, зокрема, до категорій із високою часткою імпорту.

Редакція PSM звертає увагу, що наразі йдеться лише про можливий новий формат Національного кешбеку. Мінекономіки ще обговорює параметри програми, тому конкретний перелік товарів, розмір виплат та обсяг фінансування можуть змінитися після ухвалення остаточного рішення урядом.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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