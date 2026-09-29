Скільки коштує будинок в Україні у різних областях

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA проаналізував стан ринку продажу приватних будинків в Україні у вересні 2026 року та порівняв основні показники з аналогічним періодом минулого року. Дослідження охоплює динаміку попиту, пропозиції та вартості будинків у різних регіонах країни, а також передмістя столиці. Дані показують, як змінюється тенденція щодо купівлі будинків в Україні.

Як змінилась пропозиція про продаж будинків в Україні за рік?

У вересні 2026 року на ринку продажу будинків ситуація відрізнялась у залежності від регіонів. Найбільше за рік зросла пропозиція будинків у Києві — +628% порівняно з вереснем 2025 року. Також активне річне зростання відбулось у Київській (+121%), Сумській (+63%) та Херсонській (+50%) областях. Падіння пропозиції фіксується у Кіровоградській (-31%), Житомирській (-23%), Черкаській (-20%), Івано-Франківській (-12%) та Чернівецькій (-11%) областях.

Як змінився попит на будинку в Україні за рік?

Попри шалений ріст пропозиції, у Києві не змінився попит на будинки. А от у Київській області зацікавленість до приватних будинків зросла на 13%. Також помітно попит збільшився у Полтавській (+30%), Запорізькій (+23%), Хмельницькій (+20%), Чернівецькій (+17%), Закарпатській (+15%) та Львівській (+14%) областях. Значне зменшення інтересу до купівлі такого житла фіксується у Херсонській (-51%), Сумській (-20%) та Одеській (-13%) областях.

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Скільки коштує власний будинок у різних регіонах України в 2026 році?

За рік ціни на будинки зросли у більшості регіонів країни. Найвищі ціни у столиці — в середньому повна вартість будинку становить $280 тис., при середній вартості квадратного метра у $1 389 та річному зростанню на 27%. До п’ятірки регіонів, де повна вартість власного будинку перевищує $100 тис. також увійшли:

Київська область (без урахування Києва): повна вартість об’єкта — $150 тис., квадратний метр — $993, річна динаміка ціни — +58%;

Закарпатська область: повна вартість об’єкта — $136 тис., квадратний метр — $957, річна динаміка ціни — +5%;

Львівська область: повна вартість об’єкта — $119 тис., квадратний метр — $883, річна динаміка ціни — +28%;

Івано-Франківська область: повна вартість об’єкта — $110 тис., квадратний метр — $798, річна динаміка ціни — +16%;

Одеська область: повна вартість об’єкта — $105 тис., квадратний метр — $833, річна динаміка ціни — +11%.

Скільки коштує власний будинок у передмісті Києва в 2026 році?

У передмісті Києва приватний будинок у середньому коштує $160 тис., це на 21% дорожче, ніж минулого року. А квадратний метр такої нерухомості у середньому оцінюється в $1 143. Серед найпопулярніших населених пунктів Київської агломерації найдорожчим виявились Вишгород ($389 тис.), Бровари ($275 тис.) та Гатне ($220 тис.). А найвигідніше будинок можна придбати у Вишневому ($76 тис.), Гостомелі ($85 тис.) та Ірпені ($105 тис.).

Редакція PSM звертає увагу, що наведені ціни є середніми та відображають загальну ситуацію на ринку. Реальна вартість приватного будинку може суттєво відрізнятися залежно від населеного пункту, площі, стану житла, року будівництва, земельної ділянки та інфраструктури поруч. Крім того, висока ціна в оголошенні не завжди означає, що саме за такою сумою буде укладена угода.

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