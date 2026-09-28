Хто в Україні може не платити земельний податок: умови та ліміти

Частина власників земельних ділянок в Україні може повністю або частково не сплачувати земельний податок. Серед тих, хто має таке право, — пенсіонери за віком. Однак пільга діє лише для визначених законом площ і потребує належного оформлення

Державна податкова служба нагадує, що звільнення від земельного податку передбачене статтею 281 Податкового кодексу України. Право на нього мають, зокрема, пенсіонери за віком, особи з інвалідністю I та II груп, ветерани війни та деякі інші категорії громадян.

Скільки землі можна мати без податку

Максимальна площа, на яку поширюється пільга, залежить від призначення ділянки.

Для ведення особистого селянського господарства податок можна не сплачувати за площу до 2 гектарів.

Для присадибних ділянок ліміти залежать від типу населеного пункту:

у селах — до 0,25 га;

у селищах — до 0,15 га;

у містах — до 0,10 га.

Також пільга передбачена для ділянок під індивідуальне дачне будівництво площею до 0,10 га, для садівництва — до 0,12 га, а для будівництва індивідуального гаража — до 0,01 га.

Окремі правила діють у випадку, якщо людина має кілька земельних ділянок з однаковим видом використання і їхня сукупна площа перевищує встановлений ліміт.

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У такій ситуації власник має самостійно визначити, до яких саме ділянок застосовуватиметься пільга, та повідомити про свій вибір податкову. Якщо такі ділянки були у власності станом на 1 січня, відповідну заяву потрібно подати до 1 травня.

Що потрібно зробити пенсіонеру

Для застосування пільги необхідно звернутися до контролюючого органу та надати документ, який підтверджує право на звільнення від податку. Для пенсіонерів таким підтвердженням є пенсійне посвідчення за віком.

Подати заяву можна не лише особисто. Податкова також дозволяє зробити це в електронному вигляді через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова».

При цьому щороку повторно подавати документи не потрібно, якщо право на пільгу та склад земельних ділянок не змінилися. Нова заява знадобиться, зокрема, у разі зміни ділянок, до яких власник хоче застосувати звільнення.

Водночас сам статус пенсіонера не завжди автоматично означає право на земельну пільгу. Наприклад, особи, яким пенсію за віком призначили на пільгових умовах до досягнення загального пенсійного віку, отримують право на таке звільнення після досягнення 60 років.

На думку редакції PSM, земельна пільга може суттєво зменшити обов’язкові витрати для власників ділянок, однак важливо враховувати не лише статус пільговика, а й площу, призначення та кількість земельних ділянок. Особливо уважними варто бути тим, хто володіє кількома ділянками одного типу, адже в такому випадку для застосування пільги може знадобитися окрема заява до податкової.

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Джерело: 24 Канал.