Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Хто в Україні може не платити земельний податок: умови та ліміти

28.09.2026 20:30
Микола Деркач

Частина власників земельних ділянок в Україні може повністю або частково не сплачувати земельний податок. Серед тих, хто має таке право, — пенсіонери за віком. Однак пільга діє лише для визначених законом площ і потребує належного оформлення

Хто в Україні може не платити земельний податок: умови та ліміти

Фото: unsplash.com, freepik.com

Державна податкова служба нагадує, що звільнення від земельного податку передбачене статтею 281 Податкового кодексу України. Право на нього мають, зокрема, пенсіонери за віком, особи з інвалідністю I та II груп, ветерани війни та деякі інші категорії громадян.

Скільки землі можна мати без податку

Максимальна площа, на яку поширюється пільга, залежить від призначення ділянки.

Для ведення особистого селянського господарства податок можна не сплачувати за площу до 2 гектарів.

Для присадибних ділянок ліміти залежать від типу населеного пункту:

  • у селах — до 0,25 га;
  • у селищах — до 0,15 га;
  • у містах — до 0,10 га.

Також пільга передбачена для ділянок під індивідуальне дачне будівництво площею до 0,10 га, для садівництва — до 0,12 га, а для будівництва індивідуального гаража — до 0,01 га.

Окремі правила діють у випадку, якщо людина має кілька земельних ділянок з однаковим видом використання і їхня сукупна площа перевищує встановлений ліміт.

Читайте також: Названо найбільші джерела фінансування бюджету України у 2026

У такій ситуації власник має самостійно визначити, до яких саме ділянок застосовуватиметься пільга, та повідомити про свій вибір податкову. Якщо такі ділянки були у власності станом на 1 січня, відповідну заяву потрібно подати до 1 травня.

Що потрібно зробити пенсіонеру

Для застосування пільги необхідно звернутися до контролюючого органу та надати документ, який підтверджує право на звільнення від податку. Для пенсіонерів таким підтвердженням є пенсійне посвідчення за віком.

Подати заяву можна не лише особисто. Податкова також дозволяє зробити це в електронному вигляді через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова».

При цьому щороку повторно подавати документи не потрібно, якщо право на пільгу та склад земельних ділянок не змінилися. Нова заява знадобиться, зокрема, у разі зміни ділянок, до яких власник хоче застосувати звільнення.

Водночас сам статус пенсіонера не завжди автоматично означає право на земельну пільгу. Наприклад, особи, яким пенсію за віком призначили на пільгових умовах до досягнення загального пенсійного віку, отримують право на таке звільнення після досягнення 60 років.

На думку редакції PSM, земельна пільга може суттєво зменшити обов’язкові витрати для власників ділянок, однак важливо враховувати не лише статус пільговика, а й площу, призначення та кількість земельних ділянок. Особливо уважними варто бути тим, хто володіє кількома ділянками одного типу, адже в такому випадку для застосування пільги може знадобитися окрема заява до податкової.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: 

Як змінилися ціни на квартири в Україні у 2026

До 96 000 грн на місяць: скільки отримують пенсіонери у різних країнах Європи

Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною 28.09.2026

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною
Криптотрейдер перетворив $870 на понад $312 тисяч за п’ять годин 28.09.2026

Криптотрейдер перетворив $870 на понад $312 тисяч за п’ять годин
Названо найбільші джерела фінансування бюджету України у 2026 27.09.2026

Названо найбільші джерела фінансування бюджету України у 2026
Як змінилися ціни на квартири в Україні у 2026 26.09.2026

Як змінилися ціни на квартири в Україні у 2026
До 96 000 грн на місяць: скільки отримують пенсіонери у різних країнах Європи 25.09.2026

До 96 000 грн на місяць: скільки отримують пенсіонери у різних країнах Європи
Клієнтів Revolut зачепив новий витік даних 25.09.2026

Клієнтів Revolut зачепив новий витік даних

Вибір редакції
Всі
Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною
ТОП статей 28.09.2026

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

 Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії
ТОП статей 21.09.2026

Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії

 UPI в Індії: як працюють платежі без комісії і хто за них платить
ТОП статей 18.09.2026

UPI в Індії: як працюють платежі без комісії і хто за них платить

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика
ТОП статей 14.09.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика

Останні новини
28.09.2026  19:20

Планета, де шукали життя, поставила вчених у глухий кут

 28.09.2026  18:10

Уряд планує підвищити ПДВ: подробиці

 28.09.2026  17:00

Наближається Uptober: чого чекати від Біткоїна у жовтні

 28.09.2026  15:50

Учені створили акумулятор із рекордною щільністю енергії

 28.09.2026  14:40

4 події тижня, які можуть сильно вплинути на крипторинок

 28.09.2026  13:30

Пітер Шифф попередив про ризик обвалу S&P 500

 28.09.2026  12:20

Магнітні бурі та сонячні спалахи: чого очікувати цього тижня

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image