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До 96 000 грн на місяць: скільки отримують пенсіонери у різних країнах Європи

25.09.2026 13:40
Микола Деркач

Розмір пенсій у країнах Європи відрізняється у кілька разів. Якщо в Україні середня виплата становить трохи більше 7 тис. грн, то у Франції, Німеччині та Іспанії пенсії можуть перевищувати €1 500, або понад 75 тис. грн на місяць

До 96 000 грн на місяць: скільки отримують пенсіонери у різних країнах Європи

Фото: freepik.com

У Франції середня пряма пенсія людей, які проживали в країні, наприкінці 2024 року становила €1 705 — близько 86 700 грн на місяць. За даними французької статистичної служби DREES, такі виплати отримували понад 16 млн людей.

У Німеччині сума суттєво залежить від страхового стажу. Серед людей, які мають щонайменше 35 років страхування, середня пенсія становила €1 892 для чоловіків — близько 96 200 грн, а для жінок — €1 459, або близько 74 200 грн.

В Іспанії середня пенсія за віком у серпні 2026 року сягнула €1 574,9 — приблизно 80 100 грн на місяць. Середня виплата за всіма видами пенсій становила €1 373,4 — близько 69 800 грн.

У Польщі середня пенсія, яку виплачував ZUS у квітні 2026 року, становила близько 4 491 злотого — приблизно 52 200 грн на місяць. Для порівняння, середній розмір усіх пенсійних та соціальних виплат за перше півріччя року становив близько 4 401 злотого.

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В Італії середній розмір нових пенсій, призначених у першому півріччі 2026 року, становив €1 264 — приблизно 64 300 грн на місяць. Йдеться про сукупність пенсій за віком, дострокових пенсій, виплат з інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Для порівняння, після індексації у березні 2026 року середня пенсія в Україні становила 7 137 грн.

Редакція PSM звертає увагу, що пряме порівняння пенсій лише за сумою не показує повної картини. Рівень цін, податки, вартість житла, комунальних та медичних послуг у країнах суттєво відрізняються. Водночас навіть номінальні показники демонструють значний розрив між пенсійними виплатами в Україні та більшості великих економік Європи.

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Допоміжні джерела: deutsche-rentenversicherung.de; revista.seg-social.es.

Рубрики: ГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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