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Військові можуть отримати виплати від громад: як це зробити

23.09.2026 14:30
Микола Деркач

В Україні військовослужбовці та їхні родини можуть претендувати на допомогу за місцевими програмами. Суми сягають десятків тисяч гривень, а інформацію про доступну підтримку тепер зібрали в одному довіднику

Військові можуть отримати виплати від громад: як це зробити

Фото: chatgpt.com

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Військового омбудсмана. Йдеться про програми територіальних громад, кожна з яких самостійно визначає розміри допомоги та умови її призначення.

Залежно від місцевої програми кошти можуть надавати:

  • мобілізованим військовослужбовцям;
  • людям, які уклали контракт;
  • військовим після поранення;
  • на лікування та реабілітацію;
  • на інші потреби, визначені громадою.

Окремі програми передбачають підтримку сімей загиблих захисників, військовополонених і зниклих безвісти. Водночас єдиної суми для всіх громад немає: в одних випадках це кілька тисяч гривень, в інших — десятки тисяч.

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Як пояснює Офіс Військового омбудсмана, раніше відомості про допомогу доводилося шукати на різних сайтах, а іноді — безпосередньо в рішеннях місцевих рад. Через це військові могли не знати про доступні їм виплати.

Ініціатором створення довідника став фахівець Офісу Сергій Бреус. Під час занять із правової обізнаності в підрозділах і навчальних центрах він помітив, що більшість новобранців не поінформовані про місцеву підтримку. Для підготовки збірника опрацьовували рішення рад та уточнювали дані в громадах і обласних військових адміністраціях.

Щоб перевірити можливість отримання допомоги, потрібно відкрити довідник місцевих програм, знайти свою область, район і громаду. Там можна дізнатися про передбачені виплати та куди звернутися для оформлення.

До збірника включили також програми громад із тимчасово окупованих територій, які продовжують працювати на підконтрольній Україні території. Офіс обіцяє оновлювати інформацію, оскільки суми й умови допомоги змінюються.

Редакція PSM звертає увагу, що доступність підтримки залежить не лише від коштів у бюджеті громади, а й від зрозумілості процедури. Поряд із сумою виплати важливо публікувати перелік документів, строки подання заяв і контакти відповідальних працівників — це допоможе родинам швидше пройти шлях від пошуку інформації до оформлення допомоги.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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