Міноборони запровадило нову виплату для військовослужбовців

Наказом Міністерства оборони України № 232 від 29 червня 2026 року, який набрав чинності 30 червня 2026 року, запроваджено нову додаткову винагороду (тилову надбавку) в розмірі 10 000 грн/місяць для військовослужбовців, які виконують обов’язки служби, але не мають підстав для отримання інших, вищих бойових виплат. Виплата діє з 1 червня 2026 року

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Винагорода за червень буде виплачена одночасно з додатковими винагородами за участь у бойових діях за цей самий період

Кому нараховується тилова надбавка

Додаткова винагорода 10 000 грн нараховується пропорційно часу фактичного виконання обов’язків служби військовослужбовцям, які у відповідний період не мають права на іншу додаткову винагороду вищого розміру — 30 000, 50 000 або 100 000 грн.

Це базовий рівень нової системи: якщо військовослужбовець не підпадає під жодну з вищих категорій виплат — він отримує 10 000 грн за кожний місяць несення служби.

Виплата не залежить від того, чи підписав військовослужбовець новий мотиваційний контракт — надбавка поширюється на всіх незалежно від виду і підстав проходження служби (з певними виключеннями, про це — нижче).

Якщо є право на кілька виплат

Якщо військовослужбовець в один і той самий день набуває права на кілька додаткових виплат — нараховується одна, більша. Виплата 10 000 грн є мінімальною в ієрархії і виплачується лише тим, хто не має підстав для 30 000, 50 000 або 100 000 грн. Одночасне нарахування кількох виплат за один і той самий день не допускається.

Читайте також: З 1 липня українці по-новому сплачуватимуть військовий збір

Коли надбавка не нараховується

Наказ № 232 визначає вичерпний перелік випадків, коли виплата 10 000 грн не нараховується:

За весь час перебування у відпустці зі збереженням грошового забезпечення .

. За час перебування військовослужбовця в розпорядженні командира або звільнення від посади (крім днів тимчасового виконання обов’язків (ТВО).

(крім днів тимчасового виконання обов’язків (ТВО). Курсантам навчальних військових частин і військових навчальних закладів — за весь час навчання.

— за весь час навчання. За час відрядження на навчання до навчальних військових частин .

. За період зарахування до змінного складу резервних та запасних рот .

. В інших випадках, визначених пунктом 15 розділу XXXIV Порядку (дисциплінарні обмеження: самовільне залишення частини, відмова від бойових наказів, алкогольне або наркотичне сп’яніння тощо).

Документальна підстава

Виплата нараховується на підставі:

наказу про призначення / допущення до тимчасового виконання обов’язків;

наказів по стройовій частині (облік руху особового складу);

рапортів командирів підрозділів;

наказу командира частини про виплату.

При нарахуванні враховувати і вираховувати: дні відпусток, відряджень на навчання, перебування в розпорядженні без ТВО тощо.

Військовослужбовці «у розпорядженні»: виплата можлива лише за дні фактичного тимчасового виконання обов’язків (є відповідний наказ).

Редакція PSM звертає увагу, що запровадження нової тилової надбавки є частиною оновлення системи додаткового грошового забезпечення військовослужбовців. Щоб уникнути непорозумінь із нарахуваннями, військовим варто уважно перевіряти накази щодо проходження служби та за потреби звертатися до фінансових підрозділів своїх військових частин за роз’ясненнями.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Податкова знижка для ФОП: хто має право на повернення ПДФО

Скільки податків сплатив український бізнес у 2026

Скільки податку сплатили власники нерухомості у 2026 — ДПС