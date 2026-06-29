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Податкова знижка для ФОП: хто має право на повернення ПДФО

29.06.2026 19:00
Микола Деркач

Фізичні особи – підприємці (ФОП) можуть отримати податкову знижку, але лише як громадяни, а не в межах своєї підприємницької діяльності

Податкова знижка для ФОП: хто має право на повернення ПДФО

Фото: ДПСУ

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Податкова знижка – це право платника податку повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за рахунок документально підтверджених певних витрат.

Водночас сам факт реєстрації особи як підприємця не надає права на податкову знижку щодо доходів від підприємницької діяльності. Таке право виникає лише за наявності окремих видів доходів, визначених законодавством.

Зокрема, фізична особа – підприємець може претендувати на податкову знижку, якщо одночасно є найманим працівником і отримує заробітну плату, з якої сплачується податок на доходи фізичних осіб. Саме цей дохід може бути підставою для розрахунку податкової знижки.

Крім того, право на податкову знижку мають фізичні особи, які отримують доходи у вигляді дивідендів від володіння акціями або іншими корпоративними правами юридичних осіб – резидентів Дія Сіті. У такому випадку до податкової знижки можуть бути включені витрати на придбання відповідних акцій або корпоративних прав за умов, визначених Податковим кодексом України.

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Варто пам’ятати, що податкова знижка надається лише за наявності документів, які підтверджують понесені витрати. Для її отримання необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи та документи, що підтверджують право на знижку.

Водночас скористатися правом на податкову знижку потрібно вчасно. Якщо декларацію не подати до кінця року, що настає за звітним, право на повернення частини сплаченого ПДФО за відповідний період втрачається і не переноситься на наступні роки.

Редакція PSM звертає увагу, що податкова знижка застосовується виключно до доходів, з яких був сплачений податок на доходи фізичних осіб. Для більшості ФОП доходи від підприємницької діяльності не дають права на таку компенсацію, однак отримати її можна за наявності інших доходів, передбачених Податковим кодексом, зокрема заробітної плати або в окремих випадках дивідендів від резидентів Дія.City. Водночас подати декларацію для отримання знижки потрібно до завершення року, що настає за звітним, інакше право на неї буде втрачено.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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