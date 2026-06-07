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Скільки ЄСВ сплатили українці за 5 місяців 2026

07.06.2026 14:00
Микола Деркач

Надходження єдиного внеску за п’ять місяців 2026 року перевищили 301 млрд гривень

Скільки ЄСВ сплатили українці за 5 місяців 2026

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У січні – травні 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 301,7 млрд грн. Це на 44,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За перші п’ять місяців 2025 року до бюджету надійшло 257,3 млрд грн єдиного внеску. Таким чином, цьогорічний показник зріс на 17,3 %.

Єдиний внесок є одним із основних джерел фінансування системи соціального страхування. Саме від його сплати залежить формування страхового стажу, який дає право на пенсію, лікарняні, допомогу по безробіттю та інші соціальні виплати.

Нагадуємо, що громадяни можуть самостійно збільшити свій страховий стаж, якщо для виходу на пенсію не вистачає кількох років. Для цього передбачена можливість добровільної сплати єдиного внеску.

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Існує два варіанти:

Одноразова сплата за минулі періоди. Можна оплатити ті місяці, коли людина не працювала офіційно та не займалася підприємницькою діяльністю. У 2026 році мінімальний внесок становить 3804,68 грн за кожен місяць такого стажу. Кошти необхідно сплатити протягом 10 днів після укладення договору.

Добровільна участь. Громадяни можуть укласти договір щонайменше на один рік та сплачувати внески щомісяця. У 2026 році мінімальна сума становить 1902,34 грн на місяць.

Для укладення договору необхідно звернутися до податкової служби за місцем проживання та подати відповідну заяву в паперовій або електронній формі.

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