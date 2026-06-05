Чи увійде SpaceX до індексу S&P 500

S&P Global, компанія-розробник фондового індексу S&P 500, оголосила, що не змінюватиме чинні критерії включення компаній до індексу, попри консультації щодо можливих реформ напередодні виходу SpaceX на біржу

Це рішення стало помітним ударом для компанії Ілона Маска, яка 12 червня готується до того, що може стати найбільшим первинним публічним розміщенням акцій (IPO) в історії.

SpaceX планує залучити $75 млрд за оцінки компанії приблизно в $1,75 трлн. Це дозволило б їй увійти до десятки найдорожчих публічних компаній США.

Втім, у S&P Global наголосили, що одного лише великого ринкового оцінювання недостатньо для потрапляння до S&P 500.

«Винятки щодо вимог до фінансової життєздатності, періоду перебування на ринку та коефіцієнта вільного обігу акцій (IWF) не повинні надаватися виключно на підставі ринкової капіталізації», — заявили в S&P Global.

Ринкової капіталізації SpaceX недостатньо

Згідно з чинними правилами, які залишаються без змін, усі компанії-кандидати на включення до S&P 500 повинні демонструвати прибутковість за стандартами бухгалтерського обліку GAAP протягом останніх чотирьох кварталів.

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SpaceX не відповідає цій вимозі. Попри зростання виручки на 33% у річному вимірі — до $18,67 млрд, компанія завершила 2025 рік із чистим збитком у розмірі $4,94 млрд.

Раніше S&P Global консультувалася з інвесторами щодо можливого спрощення доступу до індексу для нових компаній із надвеликою капіталізацією, зокрема шляхом скасування вимоги щодо прибутковості. Однак за підсумками обговорення було вирішено зберегти чинні правила, що позбавило SpaceX можливості швидко потрапити до одного з найвпливовіших фондових індексів світу.

Це важливо, оскільки після включення компанії до індексу пасивні фонди, які відстежують S&P 500 та управляють активами на трильйони доларів, були б змушені купувати її акції.

Водночас невдача зі включенням до S&P 500 не означає закриття всіх дверей для SpaceX. Конкурентні індексні провайдери обрали інший підхід. Наприклад, Nasdaq уже змінила свої правила, щоб прискорити включення нових компаній із надвеликою капіталізацією, таких як SpaceX, до індексу Nasdaq-100.

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Джерело: Finbold.