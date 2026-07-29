Експерт спрогнозував падіння S&P 500

Індекс S&P 500 може зіткнутися з черговою корекцією приблизно на 10%, оскільки йому не вдалося повернутися до нещодавніх максимумів. Про це свідчить технічний аналіз TradingShot

Аналітик зазначив, що індекс демонструє ті самі тривожні сигнали, які передували двом значним падінням протягом останніх 18 місяців.

На момент написання S&P 500 торгувався на рівні 7429 пунктів. За прогнозом, індекс може опуститися до 6865 пунктів, що означатиме зниження приблизно на 10% від поточних значень.

У TradingShot звернули увагу, що S&P 500 уже кілька разів не зміг подолати свою 50-денну ковзну середню — MA50. Тепер цей показник фактично став рівнем опору.

Водночас денний індекс відносної сили RSI формує дедалі нижчі максимуми, створюючи так звану ведмежу дивергенцію.

За спостереженнями аналітика, кожного разу, коли така комбінація сигналів виникала протягом поточного ринкового циклу, за нею слідувала корекція щонайменше на 10%.

Крім того, поблизу нещодавніх максимумів на рівні близько 7600 пунктів формується фігура «подвійна вершина». Вона з’явилася після того, як індексу не вдалося встановити новий історичний максимум, попри сильне відновлення від квітневих мінімумів.

У TradingShot зазначили, що схожа ситуація спостерігалася у лютому 2026 року перед падінням ринку на 10,06%. Тоді індекс зрештою знайшов підтримку поблизу 70-тижневої ковзної середньої — MA70.

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Ще один подібний випадок стався у лютому 2025 року, напередодні загострення торговельної напруженості між США та Китаєм. Перша хвиля розпродажу призвела до падіння на 10,48%, після чого індекс також зупинився поблизу цієї довгострокової ковзної середньої.

З огляду на попередні випадки, аналітик вважає, що нинішня структура ринку з високою ймовірністю може спричинити чергове падіння до 6865 пунктів. Очікується, що саме на цьому рівні 70-тижнева ковзна середня може забезпечити підтримку.

Фундаментальні показники S&P 500 суперечать технічному прогнозу

Песимістичний технічний прогноз з’явився попри загалом успішний рік для американського фондового ринку. S&P 500 залишається поблизу рекордних значень після найкращого квартального результату з 2020 року.

Від початку року індекс зріс приблизно на 9,5%. Зростанню сприяли сильні корпоративні прибутки, стійкі економічні показники та подальше збільшення інвестицій, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Зростання прибутків компаній у другому кварталі перевищило очікування, а аналітики продовжують підвищувати прогнози щодо корпоративних доходів на 2026 та 2027 роки.

Більшість стратегів Волл-стріт очікують, що до кінця року S&P 500 перебуватиме в діапазоні від 7700 до 8100 пунктів. Це означає, що, попри технічні ризики, індекс усе ще має потенціал для подальшого зростання.

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Джерела: Finbold, MarketWatch.