7 акцій, які варто розглянути у липні — Morgan Stanley

Morgan Stanley визначив сім компаній із секторів напівпровідників та інфраструктури для штучного інтелекту, акції яких можуть бути привабливими для купівлі після нещодавнього розпродажу паперів виробників пам’яті

Банківський гігант зазначив, що базовий попит з боку дата-центрів залишається високим, попри слабкість на ринках споживчої електроніки.

У Morgan Stanley виділили акції Micron Technology (NASDAQ: MU), SanDisk (NASDAQ: SNDK), Seagate Technology (NASDAQ: STX), SK Hynix, Western Digital (NASDAQ: WDC), Nvidia (NASDAQ: NVDA) та Broadcom (NASDAQ: AVGO). На думку аналітиків, ці компанії можуть виграти від подальшого зростання попиту, пов’язаного з розвитком штучного інтелекту.

Рекомендація з’явилася після різкого падіння акцій виробників пам’яті на тлі загального ослаблення напівпровідникового сектору.

Нещодавня волатильність на ринку негативно вплинула на папери найбільших виробників пам’яті. Інвестори занепокоєні високими оцінками компаній, а також неоднозначними сигналами щодо попиту на споживчу електроніку, персональні комп’ютери та смартфони.

За оцінкою Morgan Stanley, нинішній цикл на ринку пам’яті відрізняється від попередніх, оскільки попит майже повністю формують дата-центри для штучного інтелекту, а не традиційний споживчий сектор.

Хоча уповільнення попиту на персональні комп’ютери та смартфони стало одним із чинників недавнього падіння акцій, у банку зазначили, що розмови з клієнтами у сфері дата-центрів свідчать про збереження гострого дефіциту пам’яті.

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Morgan Stanley очікує, що між другим і третім кварталами ціни на пам’ять зростуть щонайменше на 25%. Це перевищує як власні прогнози банку, так і середні оцінки учасників ринку.

Дефіцит пам’яті може зберігатися й надалі

У банку також вважають обґрунтованими побоювання щодо того, що дефіцит пам’яті триватиме у 2027 та 2028 роках через зростання потреб інфраструктури штучного інтелекту.

Водночас Morgan Stanley зазначає, що акції виробників пам’яті не є найкращою інвестиційною можливістю в напівпровідниковому секторі з погляду співвідношення ризику та потенційної дохідності.

Аналітики й надалі віддають перевагу Nvidia та Broadcom, оскільки ці компанії мають найбільшу експозицію до масштабного розвитку інфраструктури штучного інтелекту.

Проте у Morgan Stanley вважають, що недавнє падіння зробило акції виробників пам’яті значно привабливішими з урахуванням їхніх перспектив зростання.

Оптимістичний прогноз банку контрастує зі зростанням побоювань щодо стану напівпровідникового сектору після того, як індекс PHLX Semiconductor увійшов у ведмежий ринок, впавши більш ніж на 20% від свого нещодавнього максимуму.

Попри корекцію, аналітики Волл-стріт і надалі розглядають витрати на розвиток штучного інтелекту як довгостроковий драйвер зростання для виробників чипів і постачальників пам’яті.

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Джерела: Finbold, Investopedia.