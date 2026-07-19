Коли чекати глибоку корекцію ринку — прогноз експерта

У 2027 році фондовий ринок може зіткнутися з глибшою корекцією на тлі уповільнення економічного зростання та зниження інфляції після періоду активного підйому, попередив інвестиційний експерт

Головний інвестиційний директор Oxbow Advisors Ченс Фінукейн заявив, що в короткостроковій перспективі поточна ринкова ситуація все ще залишається сприятливою для ризикових активів.

Водночас він очікує, що наступного року умови стануть складнішими, оскільки інвестори почнуть порівнювати нові економічні показники з високими темпами зростання та інфляції, зафіксованими в першій половині цього року.

Його прогноз посилює дискусію щодо того, наскільки стійким є зростання акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, які забезпечили значну частину приросту ринку в останні роки.

За словами Фінукейна, у 2027 році може розпочатися глибше падіння, оскільки темпи економічного зростання сповільнюватимуться, а інфляція продовжить знижуватися.

Він зазначив, що акції, пов’язані зі штучним інтелектом, можуть продовжити зростання до кінця року завдяки високому інтересу інвесторів. Однак ризик корекції може посилитися, коли ринок почне враховувати уповільнення річних темпів економічного зростання.

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«До кінця цього року корекція в акціях компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, яка, можливо, вже розпочалася, може поглибитися. Водночас нас не здивує, якщо ентузіазм і ажіотаж навколо цього тренду збережуться, а котирування знову підуть угору ближче до кінця року. Проте ми вже дивимося на 2027 рік. На нашу думку, наступного року існує ймовірність більш глибокого падіння, насамперед через зміну економічного циклу», — сказав він.

Вплив на ризикові активи

Стратег зазначив, що поєднання уповільнення економічного зростання та зниження інфляції зазвичай є менш сприятливим для активів із підвищеним рівнем ризику. Це збільшує ймовірність того, що наступного року прогноз щодо ширшого падіння ринку може справдитися.

Паралельно з прогнозом ринкової корекції Oxbow Advisors продовжує віддавати перевагу короткостроковим інструментам із фіксованою дохідністю, а не довгостроковим облігаціям.

За словами Фінукейна, компанія зосереджується на казначейських цінних паперах США, корпоративних облігаціях інвестиційного рівня та муніципальних облігаціях зі строком погашення близько трьох років або менше.

Така стратегія дає інвесторам змогу в майбутньому реінвестувати кошти під потенційно вищу дохідність, якщо інфляція та процентні ставки знову почнуть зростати.

Компанія також збільшила вкладення у дворічні казначейські облігації США після того, як їхня дохідність перевищила 4%, зафіксувавши ці ставки для своїх клієнтів.

Фінукейн вважає, що довгострокові облігації можуть залишатися непривабливими протягом тривалого часу, якщо нинішній цикл процентних ставок збережеться. Тому папери з коротшим строком погашення є гнучкішим інструментом для інвесторів в умовах ринкової невизначеності.

Хоча експерт очікує, що волатильність зберігатиметься до кінця поточного року, на його думку, основні ризики для фондового ринку можуть проявитися у 2027 році, коли уповільнення економічного зростання та зниження інфляції здатні спровокувати глибшу корекцію.

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Джерело: Finbold.