Що роблять зі своїми грошима «невдахи» — Кійосакі

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» та відомий інвестор Роберт Кійосакі вкотре спровокував дискусію про те, як правильно накопичувати капітал. Під час виступу на своєму YouTube-каналі The Rich Dad Channel він різко розкритикував традиційні фінансові поради, заявивши, що люди, які покладаються лише на пенсійні накопичення та купівлю власного будинку, прирікають себе на фінансові труднощі

«Я міг би сказати вам: ідіть навчатися, знайдіть роботу, платіть податки, наполегливо працюйте, відкладайте гроші й вкладайте їх у 401(k). Саме так робить кожен невдаха. Або купують великий будинок і називають його активом, хоча насправді це зобов’язання. Чи Ferrari, Lamborghini або Rolls-Royce — і теж вважають це активом. Насправді це зобов’язання», — сказав Кійосакі.

Втім, головна ідея інвестора полягає не в тому, що пенсійні накопичення чи власне житло не мають цінності. Він наголошує на важливості розуміння різниці між активами та зобов’язаннями.

На думку Кійосакі, активом можна вважати лише те, що регулярно приносить дохід і генерує позитивний грошовий потік. До таких активів він відносить бізнес, орендну нерухомість та інші інвестиції, які щомісяця поповнюють рахунок власника.

Натомість будинок, у якому проживає власник, потребує постійних витрат на податки, ремонт, страхування та обслуговування. Саме тому він вважає його не активом, а фінансовим зобов’язанням. Аналогічно Кійосакі оцінює дорогі автомобілі, адже після купівлі вони поступово втрачають свою вартість.

За словами інвестора, саме дохід від активів дозволяє йому купувати золото, нафту, Біткоїн та інші інвестиційні інструменти. Він пояснює, що використовує для цього гроші, які генерують його бізнеси та інвестиційна нерухомість.

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Разом із тим експерти наголошують, що критика Кійосакі не означає, що традиційні способи накопичення капіталу є неефективними.

Пенсійні плани 401(k) залишаються одним із найпопулярніших інструментів довгострокового інвестування у США. Вони дозволяють регулярно відкладати кошти, користуватися податковими пільгами, а в багатьох випадках — отримувати додаткові внески від роботодавця. Інвестиції в межах таких програм зазвичай спрямовуються у взаємні або біржові фонди, що відстежують великі фондові індекси, зокрема S&P 500 та Nasdaq 100.

За даними Fidelity, оприлюдненими у 2026 році, середній баланс рахунків 401(k) за рік зріс більш ніж на 11%, що свідчить про ефективність такого способу накопичення для мільйонів американців.

Не менш дискусійною є й теза про власне житло. Хоча його утримання справді потребує додаткових витрат, нерухомість історично має тенденцію до зростання вартості. За інформацією Zillow, із 2001 року середня ціна житла у США збільшувалася приблизно на 4,5% щорічно. Крім того, після повного погашення іпотеки власник отримує повністю належний йому актив, який можна продати, здати в оренду або передати у спадок.

Сам Кійосакі вже багато років просуває ідею інвестування у дохідні активи та диверсифікації портфеля. Його різкі заяви регулярно викликають суперечки серед фінансових експертів, однак вони змушують інвесторів критично оцінювати власну стратегію управління капіталом.

Зрештою, ключове послання автора «Багатого тата, бідного тата» полягає в тому, що фінансова незалежність досягається не лише завдяки заощадженням, а й завдяки створенню активів, які здатні приносити стабільний дохід упродовж тривалого часу.

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Джерело: AOL.