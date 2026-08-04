Якою буде ціна золота на кінець 2026 — прогноз Deutsche Bank

Deutsche Bank зберіг оптимістичний прогноз щодо золота, попри нещодавнє падіння його вартості. Аналітики банку очікують, що в четвертому кварталі 2026 року дорогоцінний метал коштуватиме близько $4600 за унцію, а його справедлива вартість до кінця року може сягнути $4700

На момент написання золото торгувалося поблизу $4059 за унцію. Від початку 2026 року метал подешевшав більш ніж на 6%, втративши більшу частину попереднього приросту.

У Deutsche Bank вважають нинішнє зниження тимчасовою корекцією, яка не порушує довгострокового висхідного тренду. На думку експертів, його підтримують стабільний попит з боку центральних банків, геополітична невизначеність та сприятливі макроекономічні умови.

Статистичні моделі банку свідчать, що золото продовжує перебувати у фазі стрімкого зростання, яка розпочалася у серпні 2024 року. Від 1975 року аналітики зафіксували лише п’ять подібних періодів.

Деякі моделі допускають падіння ціни до $2600 за унцію, однак у Deutsche Bank вважають такий сценарій малоймовірним. За оцінкою банку, під час останньої корекції золото, ймовірно, вже досягло локального мінімуму поблизу $3900, не опустившись до прогнозованого рівня $3700.

Що підтримуватиме вартість золота

Одним із головних чинників залишається попит центральних банків. Дані Всесвітньої ради із золота свідчать про відновлення закупівель у другому кварталі. Майже 89% опитаних центробанків очікують збільшення світових золотих резервів протягом наступних 12 місяців, а близько 45% планують наростити власні запаси.

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Попит також підтримують прагнення країн скоротити залежність від доларових активів, інфляційні ризики, зростання державних боргів і геополітична напруженість. За таких умов золото залишається важливим резервним активом та інструментом захисту капіталу.

Водночас високі ціни стримують попит у ювелірній галузі та знижують інтерес частини західних інвесторів до золотих ETF. Додатковими перешкодами залишаються високі процентні ставки та сильний долар США.

Які прогнози дають інші банки

Прогноз Deutsche Bank є одним із найоптимістичніших на Волл-стріт. Goldman Sachs очікує зростання золота до $4900 за унцію до кінця 2026 року, а UBS допускає його подорожчання до $5200 протягом наступних 12 місяців. JPMorgan нещодавно погіршив свій прогноз, однак усе ще очікує ціну близько $4500 у четвертому кварталі.

Загалом аналітики прогнозують, що до кінця 2026 року золото торгуватиметься в діапазоні від $4500 до $4900 за унцію. Перевищити позначку $5000 метал може у разі пом’якшення монетарної політики Федеральної резервної системи США, ослаблення долара або посилення геополітичних ризиків.

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Джерело: Finbold.