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BlackRock вивів токенізовані фонди на ринок Європи

04.08.2026 15:40
Микола Деркач

Найбільша у світі компанія з управління активами BlackRock запустила в Європі токенізовані класи акцій фондів грошового ринку, сукупний обсяг активів яких становить $311 млрд

BlackRock вивів токенізовані фонди на ринок Європи

Фото: chatgpt.com

Компанія представила 12 нових токенізованих класів акцій на базі шести фондів BlackRock Institutional Cash Series. Продукти номіновані в євро, доларах США та фунтах стерлінгів і відповідають європейським вимогам UCITS.

Токенізація не означає, що всі $311 млрд активів були безпосередньо переведені на блокчейн. Йдеться про створення цифрових токенів, кожен із яких представляє частку у відповідному традиційному фонді.

Нові класи працюють на Ethereum і дозволяють схваленим інституційним інвесторам цілодобово переказувати токенізовані частки між дозволеними цифровими гаманцями. Водночас офіційний реєстр власників і надалі ведеться через традиційну інфраструктуру трансфер-агента.

Проєкт реалізували спільно з JPMorgan на базі платформи Kinexys. Вона поєднує блокчейн-операції з наявними системами обліку фондів та дає змогу проводити майже миттєві перекази активів без відмови від традиційних процедур контролю.

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Токенізовані класи створені передусім для корпоративних казначейств, керуючих активами та інвестиційних консультантів. Вони зможуть зберігати кошти у фондах грошового ринку, отримувати дохід і водночас використовувати активи в цифровій інфраструктурі.

«Саме цього інвестори очікують від управління ліквідністю — масштабу та ліквідності. Токенізовані класи додають нові можливості цифрового зберігання та переказу до фондів, які спираються на вже налагоджені інвестиційні й операційні процеси», — зазначила керівниця міжнародного напряму управління грошовими коштами BlackRock Беккі Мілчем.

Серед юрисдикцій, де доступні нові класи, компанія назвала Францію, Німеччину, Ірландію, Люксембург, Іспанію, Швецію, Велику Британію, Естонію та Литву, а також низку інших ринків. Україна до стартового переліку не входить.

Запуск відбувся наступного дня після розширення токенізованої платформи BlackRock у США. Зокрема, компанія створила окремий фонд для резервів емітентів стейблкоїнів, активи якого вкладаються в короткострокові казначейські інструменти США.

Редакція PSM звертає увагу: хоча нові токенізовані класи наразі недоступні безпосередньо на українському ринку, запуск BlackRock демонструє перехід блокчейн-рішень від експериментів до інфраструктури традиційних фінансів. Для України ця тенденція важлива в контексті майбутньої інтеграції з фінансовим ринком ЄС, розвитку регулювання цифрових активів і можливого використання токенізованих інструментів банками та фінтех-компаніями.

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Джерела: coindesk.com; theblock.co

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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