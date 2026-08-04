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Чи можна використати старий iPhone замість криптогаманця — відповідь експертів

04.08.2026 11:20
Ольга Деркач

Безпека криптовалют знову опинилася в центрі уваги через побоювання щодо майбутніх можливостей квантових комп’ютерів і нещодавно виявлені вразливості у спеціалізованих пристроях для зберігання цифрових активів. На цьому тлі блокчейн-розслідувач ZachXBT запропонував альтернативу — використовувати окремий старий iPhone як криптогаманець

Чи можна використати старий iPhone замість криптогаманця — відповідь експертів

Фото: magnific.com/awesomecontent

На його думку, спеціалізованим апаратним пристроям не завжди варто довіряти підписання важливих транзакцій і тривале зберігання коштів. Натомість він радить виділити окремий смартфон, який не використовуватиметься для дзвінків, листування, соціальних мереж чи інших повсякденних завдань. Єдиною функцією такого пристрою має бути робота з криптовалютою.

Пропозиція викликала дискусію серед представників криптоспільноти. Розробник Роман Шторм загалом підтримав саму концепцію, однак звернув увагу на суттєве обмеження мобільних застосунків — відсутність повноцінної підтримки кодової фрази BIP39.

BIP39 дає змогу додати до стандартної seed-фрази ще одне слово або комбінацію символів. У результаті користувач отримує додатково захищений, фактично прихований гаманець. Навіть якщо стороння людина знайде основну фразу відновлення, без додаткової кодової фрази вона не зможе отримати доступ до захованих коштів.

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Водночас окремий смартфон не усуває всіх загроз. За словами Шторма, одним із головних ризиків залишається фізичний доступ до пристрою з боку людей, які перебувають поруч із власником. Заміна апаратного гаманця на телефон сама собою не розв’язує цієї проблеми.

Експерти також наголошують, що смартфон є багатофункціональним пристроєм. Він може підключатися до мережі, синхронізувати дані з хмарними сервісами, отримувати повідомлення та запускати сторонні застосунки. Кожна додаткова функція потенційно розширює можливості для атаки. Тому перетворення старого телефона на безпечне сховище потребує технічних знань і суворої цифрової дисципліни.

Спеціалізовані апаратні пристрої, зі свого боку, зазвичай мають менше зайвих функцій і підтримують додаткові механізми захисту. Однак останні інциденти показують, що жоден спосіб зберігання не можна вважати абсолютно надійним.

Ідея використовувати окремий iPhone може бути життєздатною для досвідчених користувачів, які розуміють принципи захисту seed-фраз, контролюють мережеві підключення та не встановлюють неперевірені програми. Для більшості власників криптовалют вирішальним залишається не тип пристрою, а правильне налаштування захисту, безпечне зберігання резервних фраз і мінімізація фізичного доступу до коштів.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
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