close-btn
PaySpaceMagazine

Обсяги торгівлі Біткоїном впали до мінімуму з 2024

30.07.2026 17:30
Ольга Деркач

Активність на спотовому ринку Біткоїна різко скоротилася. Після пікових показників під час криптовалютного зростання 2025 року щоденні обсяги торгівлі BTC опустилися приблизно до $4,5 млрд — найнижчого рівня з 2024 року

Обсяги торгівлі Біткоїном впали до мінімуму з 2024

Фото: magnific.com

Про це свідчать дані аналітичної платформи Checkonchain. Показник відображає загальний обсяг операцій із Біткоїном на спотовому ринку в доларах США.

Уперше за тривалий час добовий обсяг торгівлі впав нижче $5 млрд. Востаннє подібні значення фіксувалися до активного зростання ринку в першій половині 2024 року, коли одним із головних драйверів стало схвалення у США кількох спотових біржових фондів на Біткоїн.

Під час бичачого ринку 2025 року ситуація була протилежною. Після того як ціна BTC вперше перевищила $100 000, щоденні спотові обсяги сягнули приблизно $25 млрд.

Однак уже на початку 2025 року ринкова активність почала слабшати. У лютому Біткоїн не зміг закріпитися вище рівня опору поблизу $103 000, після чого його вартість знизилася більш ніж на 22%. Разом із ціною скоротилися й обсяги торгівлі — приблизно до $5 млрд на день.

Під час подальших корекцій обсяги тимчасово зростали, особливо в періоди масштабних розпродажів. Наприклад, у лютому 2026 року на тлі панічних продажів показник збільшився з трохи більше ніж $5 млрд до $16 млрд.

Також читайте: Відкритий інтерес до Біткоїна зріс до двомісячного максимуму

Водночас останнє відновлення ціни Біткоїна не супроводжувалося помітним пожвавленням торгів. Попри зростання BTC з $58 500 до понад $66 000, добовий спотовий обсяг знову опустився нижче $5 млрд.

Аналітики пов’язують скорочення активності насамперед зі зниженням кількості великих операцій з боку так званих криптовалютних китів. Крім того, довгострокові інвестори продовжують накопичувати BTC, однак роблять це значно повільніше.

За даними Checkonchain, чистий приріст монет на балансах довгострокових власників скоротився приблизно з 40 000 BTC наприкінці травня до 14 000 BTC наприкінці липня.

На момент написання Біткоїн торгувався поблизу $63 700, втративши близько 1,8% за тиждень. За останній рік його ціна знизилася більш ніж на 45%.

Подальше відновлення ринку значною мірою залежатиме від повернення інтересу інвесторів і зростання спотових обсягів. Без посилення торговельної активності нинішнє зростання BTC може залишатися нестійким.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Застосунок Binance зник із Google Play у низці країн ЄС

На скільки зріс криптопортфель BlackRock у липні

Криптотрейдер заробив $800 тис. на мемкоїні в мережі Robinhood Chain

Джерело: Finbold, Cryptonomist.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн може подорожчати до $450 тисяч — аналітик 30.07.2026

Біткоїн може подорожчати до $450 тисяч — аналітик
Відкритий інтерес до Біткоїна зріс до двомісячного максимуму 30.07.2026

Відкритий інтерес до Біткоїна зріс до двомісячного максимуму
Як засідання ФРС вплине на ціну Біткоїна 29.07.2026

Як засідання ФРС вплине на ціну Біткоїна
Якою буде ціна Біткоїна у жовтні — прогноз експерта 27.07.2026

Якою буде ціна Біткоїна у жовтні — прогноз експерта
Біткоїн може зрости до $173 000 — аналітик 23.07.2026

Біткоїн може зрости до $173 000 — аналітик
Криптоаналітик назвав цільову ціну Біткоїна на 2026 рік 23.07.2026

Криптоаналітик назвав цільову ціну Біткоїна на 2026 рік

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

Останні новини
Сьогодні  19:30

ШІ працюватиме за вас 24/7: Цукерберг озвучив цікавий прогноз

 Сьогодні  19:00

Де в Україні найвища та найнижча зарплата — Гетманцев

 Сьогодні  18:00

Фінансові асоціації України підписали Меморандум про співпрацю

 Сьогодні  17:30

Обсяги торгівлі Біткоїном впали до мінімуму з 2024

 Сьогодні  17:00

НБУ змінив облікову ставку

 Сьогодні  16:20

Марсохід NASA виявив на Марсі загадкове явище

 Сьогодні  15:40

Microsoft закриває застосунок Whiteboard

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.