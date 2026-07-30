Обсяги торгівлі Біткоїном впали до мінімуму з 2024

Активність на спотовому ринку Біткоїна різко скоротилася. Після пікових показників під час криптовалютного зростання 2025 року щоденні обсяги торгівлі BTC опустилися приблизно до $4,5 млрд — найнижчого рівня з 2024 року

Про це свідчать дані аналітичної платформи Checkonchain. Показник відображає загальний обсяг операцій із Біткоїном на спотовому ринку в доларах США.

Уперше за тривалий час добовий обсяг торгівлі впав нижче $5 млрд. Востаннє подібні значення фіксувалися до активного зростання ринку в першій половині 2024 року, коли одним із головних драйверів стало схвалення у США кількох спотових біржових фондів на Біткоїн.

Під час бичачого ринку 2025 року ситуація була протилежною. Після того як ціна BTC вперше перевищила $100 000, щоденні спотові обсяги сягнули приблизно $25 млрд.

Однак уже на початку 2025 року ринкова активність почала слабшати. У лютому Біткоїн не зміг закріпитися вище рівня опору поблизу $103 000, після чого його вартість знизилася більш ніж на 22%. Разом із ціною скоротилися й обсяги торгівлі — приблизно до $5 млрд на день.

Під час подальших корекцій обсяги тимчасово зростали, особливо в періоди масштабних розпродажів. Наприклад, у лютому 2026 року на тлі панічних продажів показник збільшився з трохи більше ніж $5 млрд до $16 млрд.

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Водночас останнє відновлення ціни Біткоїна не супроводжувалося помітним пожвавленням торгів. Попри зростання BTC з $58 500 до понад $66 000, добовий спотовий обсяг знову опустився нижче $5 млрд.

Аналітики пов’язують скорочення активності насамперед зі зниженням кількості великих операцій з боку так званих криптовалютних китів. Крім того, довгострокові інвестори продовжують накопичувати BTC, однак роблять це значно повільніше.

За даними Checkonchain, чистий приріст монет на балансах довгострокових власників скоротився приблизно з 40 000 BTC наприкінці травня до 14 000 BTC наприкінці липня.

На момент написання Біткоїн торгувався поблизу $63 700, втративши близько 1,8% за тиждень. За останній рік його ціна знизилася більш ніж на 45%.

Подальше відновлення ринку значною мірою залежатиме від повернення інтересу інвесторів і зростання спотових обсягів. Без посилення торговельної активності нинішнє зростання BTC може залишатися нестійким.

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Джерело: Finbold, Cryptonomist.