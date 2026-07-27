Якою буде ціна Біткоїна у жовтні — прогноз експерта

Біткоїн (BTC) може впасти до $45 000 на початку жовтня 2026 року. Про це свідчить аналіз, у якому поточний ринковий цикл порівнюють із періодами попередніх крахів криптовалютних бірж

Такий прогноз з’явився на тлі того, що Біткоїну складно втриматися вище позначки $65 000, попри нещодавнє відновлення припливу коштів у спотові ETF та покращення настроїв на ринку.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $65 250, подорожчавши приблизно на 1,5% за останні 24 години. За тиждень вартість активу зросла на 1,74%.

Згідно з аналізом TradingShot, остання важлива подія в криптоіндустрії — заплановане закриття BitMEX після 11 років роботи — нагадує попередні крахи бірж, які відбувалися поблизу основних мінімумів ринкового циклу.

Аналітики зазначають, що гучні банкрутства та закриття криптобірж неодноразово припадали на фази ведмежого ринку.

Наприклад, крах Mt. Gox у 2014 році, BitGrail у 2018 році та FTX у 2022 році збіглися з періодами надзвичайно сильного тиску на ринок. У кожному з цих випадків Біткоїн зрештою досягав важливого цінового дна, після чого розпочинав довгострокове зростання.

Цього разу увага аналітиків зосереджена на оголошеному закритті BitMEX. У TradingShot вважають, що ця подія може свідчити про наближення поточного ринкового циклу до подібної фази капітуляції інвесторів.

Аналіз показує, що Біткоїн торгується трохи вище історичної Realized Price Buy Zone — зони купівлі на основі реалізованої ціни, позначеної на графіку синьою смугою підтримки. Під час попередніх циклів ринкове дно формувалося всередині цієї зони або поблизу неї, після чого відбувалося суттєве відновлення.

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Технічна структура Біткоїна

Ще одним важливим індикатором є висхідна 100-місячна ковзна середня Біткоїна. Дно ведмежого ринку 2022 року сформувалося трохи вище цього рівня, і поточна ситуація має схожий вигляд.

На основі цих сигналів аналітики називають $45 000 потенційною ціллю падіння на початку IV кварталу 2026 року. Найімовірнішим періодом формування ринкового дна може стати жовтень.

Водночас песимістичний прогноз суперечить ознакам відновлення інституційного попиту. Американські Біткоїн-ETF нещодавно продемонстрували найтривалішу серію припливу коштів у 2026 році, залучивши майже $1 млрд. Це допомогло BTC відновитися після падіння приблизно до $58 000 на початку місяця.

Відтоді Біткоїн торгується в діапазоні від $64 000 до $66 000. Інвестори продовжують оцінювати приплив коштів у ETF, макроекономічні тенденції та очікування щодо подальшої політики Федеральної резервної системи США.

Короткостроковий прогноз ціни Біткоїна

У короткостроковій перспективі аналітик Алі Мартінес у назвав рівень $63 800 критично важливою підтримкою для Біткоїна.

Згідно з його аналізом, BTC залишається у межах висхідного каналу та наразі тестує його нижню межу. Якщо рівень $63 800 втримається як підтримка, Біткоїн може відновити зростання до $67 000 — верхньої межі каналу.

Однак упевнене падіння нижче цього рівня послабить висхідну структуру та може відкрити шлях до $60 000 — наступної важливої цілі зниження, позначеної на графіку.

Таким чином, поки довгострокові аналітики очікують можливого формування циклічного дна поблизу $45 000 на початку IV кварталу 2026 року, трейдери найближчими днями стежитимуть за тим, чи зможе Біткоїн утримати зону підтримки на рівні $63 800.

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Джерела: Finbold, The Street.