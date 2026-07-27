close-btn
PaySpaceMagazine

Якою буде ціна Біткоїна у жовтні — прогноз експерта

27.07.2026 12:30
Ольга Деркач

Біткоїн (BTC) може впасти до $45 000 на початку жовтня 2026 року. Про це свідчить аналіз, у якому поточний ринковий цикл порівнюють із періодами попередніх крахів криптовалютних бірж

Якою буде ціна Біткоїна у жовтні — прогноз експерта

Фото: magnific.com//pvproductions

Такий прогноз з’явився на тлі того, що Біткоїну складно втриматися вище позначки $65 000, попри нещодавнє відновлення припливу коштів у спотові ETF та покращення настроїв на ринку.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $65 250, подорожчавши приблизно на 1,5% за останні 24 години. За тиждень вартість активу зросла на 1,74%.

Згідно з аналізом TradingShot, остання важлива подія в криптоіндустрії — заплановане закриття BitMEX після 11 років роботи — нагадує попередні крахи бірж, які відбувалися поблизу основних мінімумів ринкового циклу.

Аналітики зазначають, що гучні банкрутства та закриття криптобірж неодноразово припадали на фази ведмежого ринку.

Наприклад, крах Mt. Gox у 2014 році, BitGrail у 2018 році та FTX у 2022 році збіглися з періодами надзвичайно сильного тиску на ринок. У кожному з цих випадків Біткоїн зрештою досягав важливого цінового дна, після чого розпочинав довгострокове зростання.

Цього разу увага аналітиків зосереджена на оголошеному закритті BitMEX. У TradingShot вважають, що ця подія може свідчити про наближення поточного ринкового циклу до подібної фази капітуляції інвесторів.

Аналіз показує, що Біткоїн торгується трохи вище історичної Realized Price Buy Zone — зони купівлі на основі реалізованої ціни, позначеної на графіку синьою смугою підтримки. Під час попередніх циклів ринкове дно формувалося всередині цієї зони або поблизу неї, після чого відбувалося суттєве відновлення.

Також читайте: Ethereum може зрости вище $2 000 — аналітик

Технічна структура Біткоїна

Ще одним важливим індикатором є висхідна 100-місячна ковзна середня Біткоїна. Дно ведмежого ринку 2022 року сформувалося трохи вище цього рівня, і поточна ситуація має схожий вигляд.

На основі цих сигналів аналітики називають $45 000 потенційною ціллю падіння на початку IV кварталу 2026 року. Найімовірнішим періодом формування ринкового дна може стати жовтень.

Водночас песимістичний прогноз суперечить ознакам відновлення інституційного попиту. Американські Біткоїн-ETF нещодавно продемонстрували найтривалішу серію припливу коштів у 2026 році, залучивши майже $1 млрд. Це допомогло BTC відновитися після падіння приблизно до $58 000 на початку місяця.

Відтоді Біткоїн торгується в діапазоні від $64 000 до $66 000. Інвестори продовжують оцінювати приплив коштів у ETF, макроекономічні тенденції та очікування щодо подальшої політики Федеральної резервної системи США.

Короткостроковий прогноз ціни Біткоїна

У короткостроковій перспективі аналітик Алі Мартінес у назвав рівень $63 800 критично важливою підтримкою для Біткоїна.

Згідно з його аналізом, BTC залишається у межах висхідного каналу та наразі тестує його нижню межу. Якщо рівень $63 800 втримається як підтримка, Біткоїн може відновити зростання до $67 000 — верхньої межі каналу.

Однак упевнене падіння нижче цього рівня послабить висхідну структуру та може відкрити шлях до $60 000 — наступної важливої цілі зниження, позначеної на графіку.

Таким чином, поки довгострокові аналітики очікують можливого формування циклічного дна поблизу $45 000 на початку IV кварталу 2026 року, трейдери найближчими днями стежитимуть за тим, чи зможе Біткоїн утримати зону підтримки на рівні $63 800.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Крипторинок втратив майже $27 млрд на тлі падіння індексу Nasdaq 100

Біткоїн може зрости до $173 000 — аналітик

Криптоаналітик назвав цільову ціну Біткоїна на 2026 рік

Джерела: Finbold, The Street.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн може зрости до $173 000 — аналітик 23.07.2026

Біткоїн може зрости до $173 000 — аналітик
Криптоаналітик назвав цільову ціну Біткоїна на 2026 рік 23.07.2026

Криптоаналітик назвав цільову ціну Біткоїна на 2026 рік
Наступний рух Біткоїна залежить від цього — Bitfinex 22.07.2026

Наступний рух Біткоїна залежить від цього — Bitfinex
Біткоїн подає сигнал про можливе зростання 20.07.2026

Біткоїн подає сигнал про можливе зростання
Якою буде ціна Біткоїна у серпні — прогноз 14.07.2026

Якою буде ціна Біткоїна у серпні — прогноз
Якою буде ціна Біткоїна у липні: прогноз 01.07.2026

Якою буде ціна Біткоїна у липні: прогноз

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

Останні новини
Сьогодні  18:20

НБУ пропонує спростити правила відкриття та закриття рахунків

 Сьогодні  16:00

До «Національного кешбеку» приєдналися ще два банки

 Сьогодні  14:50

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  13:40

Скільки нових компаній зареєстрували в Україні у 2026 — Опендатабот

 Сьогодні  12:30

Якою буде ціна Біткоїна у жовтні — прогноз експерта

 Сьогодні  11:20

Роберт Кійосакі розкрив свою стратегію захисту капіталу

 Сьогодні  10:10

2 акції, які можуть досягти $500 млрд капіталізації

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.