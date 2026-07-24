close-btn
PaySpaceMagazine

Крипторинок втратив майже $27 млрд на тлі падіння індексу Nasdaq 100

24.07.2026 10:20
Ольга Деркач

23 липня капіталізація криптовалютного ринку скоротилася майже на $27 млрд на тлі помітного розпродажу акцій, що входять до індексу Nasdaq 100, та технологічного сектору загалом

Крипторинок втратив майже $27 млрд на тлі падіння індексу Nasdaq 100

Фото: magnific.com/drobotdean

Загальна капіталізація крипторинку зменшилася на $26 909 225 074 — з $2,327 трлн на початку дня до приблизно $2,301 трлнї. Про це свідчать дані CoinGecko. Таким чином, загальна ринкова вартість криптовалют знизилася на 1,16%.

Одночасно з падінням крипторинку індекс Nasdaq 100 втратив понад 2,5%. За даними The Kobeissi Letter, розпродаж криптовалют і технологічних акцій був пов’язаний із загостренням конфлікту навколо Ірану, а також реакцією інвесторів на оприлюднені корпоративні фінансові результати.

На тлі посилення кризи на Близькому Сході індекс долара США DXY почав демонструвати позитивну динаміку. На це звернув увагу колишній керуючий фондом Аксель Кібар.

Біткоїн (BTC) очолив загальне падіння криптовалютного ринку. За даними CoinGlass, це призвело до ліквідації довгих позицій на суму понад $180 млн.

Які фактори можуть вплинути на крипторинок найближчим часом

Сьогоднішнє падіння криптовалютного ринку збіглося з новинами щодо законопроєкту Clarity Act, а також зі зростанням активності великих власників цифрових активів — так званих китів.

Читайте також: Біткоїн може зрости до $173 000 — аналітик

Зокрема, протягом останніх двох тижнів великі власники XRP прискорили накопичення токенів. Це відбувається на тлі зростання обсягів токенізації активів у мережі XRP Ledger.

Водночас законопроєкт Clarity Act має на меті створити чіткі правила для криптовалютної індустрії. У компанії Grayscale заявили, що його ухвалення може відкрити шлях до нової хвилі масового поширення цифрових активів.

Крім того, очікується, що криптовалютна індустрія сприятиме ширшому впровадженню традиційних фінансів — TradFi — завдяки токенізації реальних активів, або RWA.

Ончейн-аналіз уже вказує на помітне зростання активності великих власників Біткоїна, зокрема на посилення тиску з боку покупців.

Наприклад, американські спотові Біткоїн-ETF фіксують чистий приплив капіталу вже сім днів поспіль, свідчать дані SoSoValue.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

XRP наблизився до вирішального висхідного прориву — експерт

Якою буде ціна Ethereum у серпні — прогноз

Криптотрейдер заробив понад 800% за місяць на одному токені

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн може зрости до $173 000 — аналітик 23.07.2026

Біткоїн може зрости до $173 000 — аналітик
Криптоаналітик назвав цільову ціну Біткоїна на 2026 рік 23.07.2026

Криптоаналітик назвав цільову ціну Біткоїна на 2026 рік
Наступний рух Біткоїна залежить від цього — Bitfinex 22.07.2026

Наступний рух Біткоїна залежить від цього — Bitfinex
XRP наблизився до вирішального висхідного прориву — експерт 21.07.2026

XRP наблизився до вирішального висхідного прориву — експерт
Біткоїн подає сигнал про можливе зростання 20.07.2026

Біткоїн подає сигнал про можливе зростання
3 події, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня 20.07.2026

3 події, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

Останні новини
Сьогодні  13:00

Хто формує платіжну інфраструктуру України — аналіз YouControl

 Сьогодні  11:40

Скільки транспортного податку сплатили власники дорогих авто

 Сьогодні  10:20

Крипторинок втратив майже $27 млрд на тлі падіння індексу Nasdaq 100

 23.07.2026  19:40

НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії

 23.07.2026  18:20

Tesla збільшила виручку, але розчарувала інвесторів — звіт

 23.07.2026  17:00

На скільки зросли вклади українців у банках за пів року

 23.07.2026  15:40

Біткоїн може зрости до $173 000 — аналітик

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.