Крипторинок втратив майже $27 млрд на тлі падіння індексу Nasdaq 100

23 липня капіталізація криптовалютного ринку скоротилася майже на $27 млрд на тлі помітного розпродажу акцій, що входять до індексу Nasdaq 100, та технологічного сектору загалом

Загальна капіталізація крипторинку зменшилася на $26 909 225 074 — з $2,327 трлн на початку дня до приблизно $2,301 трлнї. Про це свідчать дані CoinGecko. Таким чином, загальна ринкова вартість криптовалют знизилася на 1,16%.

Одночасно з падінням крипторинку індекс Nasdaq 100 втратив понад 2,5%. За даними The Kobeissi Letter, розпродаж криптовалют і технологічних акцій був пов’язаний із загостренням конфлікту навколо Ірану, а також реакцією інвесторів на оприлюднені корпоративні фінансові результати.

На тлі посилення кризи на Близькому Сході індекс долара США DXY почав демонструвати позитивну динаміку. На це звернув увагу колишній керуючий фондом Аксель Кібар.

Біткоїн (BTC) очолив загальне падіння криптовалютного ринку. За даними CoinGlass, це призвело до ліквідації довгих позицій на суму понад $180 млн.

Які фактори можуть вплинути на крипторинок найближчим часом

Сьогоднішнє падіння криптовалютного ринку збіглося з новинами щодо законопроєкту Clarity Act, а також зі зростанням активності великих власників цифрових активів — так званих китів.

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Зокрема, протягом останніх двох тижнів великі власники XRP прискорили накопичення токенів. Це відбувається на тлі зростання обсягів токенізації активів у мережі XRP Ledger.

Водночас законопроєкт Clarity Act має на меті створити чіткі правила для криптовалютної індустрії. У компанії Grayscale заявили, що його ухвалення може відкрити шлях до нової хвилі масового поширення цифрових активів.

Крім того, очікується, що криптовалютна індустрія сприятиме ширшому впровадженню традиційних фінансів — TradFi — завдяки токенізації реальних активів, або RWA.

Ончейн-аналіз уже вказує на помітне зростання активності великих власників Біткоїна, зокрема на посилення тиску з боку покупців.

Наприклад, американські спотові Біткоїн-ETF фіксують чистий приплив капіталу вже сім днів поспіль, свідчать дані SoSoValue.

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Джерело: Finbold.