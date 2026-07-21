XRP наблизився до вирішального висхідного прориву — експерт

XRP може бути близьким до важливого технічного прориву. Аналітик визначив рівень опору $1,13 як ключову позначку, подолання якої підтвердить подальше зростання активу

Упевнене закріплення ціни вище цього рівня завершить багатотижневий період консолідації та може відкрити шлях до формування сильнішого висхідного тренду.

Технічний аналіз XRP, яким поділився ринковий аналітик Алі Мартінес, вказує на формування симетричного трикутника на годинному графіку криптовалюти.

Ця фігура формується з кінця червня: XRP послідовно демонструє нижчі максимуми та вищі мінімуми. Унаслідок цього ціновий діапазон поступово звужується, наближаючи актив до моменту вирішального прориву.

На момент проведення аналізу XRP торгувався поблизу верхньої межі трикутника та важливого горизонтального рівня опору в районі $1,13.

За прогнозом аналітика, стійке зростання вище цієї позначки підтвердить висхідний прорив і означатиме вихід ціни з нещодавнього діапазону консолідації.

Протягом липня криптовалюта вже кілька разів тестувала верхню лінію тренду, однак поки що не змогла впевнено закріпитися над нею.

Після виходу ціни за межі симетричного трикутника на ринку нерідко відбуваються сильні цінові рухи. У випадку XRP зближення ліній підтримки та опору свідчить про те, що прорив може відбутися найближчим часом.

Зростання вище $1,13 дасть змогу XRP одночасно подолати верхню межу трикутника та важливий горизонтальний бар’єр, що посилить позитивний прогноз.

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Згідно з графіком, наступні цілі для зростання розташовані в діапазоні від $1,17 до $1,21. Якщо купівельна активність збережеться, ціна потенційно може піднятися до $1,30.

Водночас трейдери, ймовірно, чекатимуть додаткового підтвердження прориву — зростання торговельних обсягів і стійкого закриття ціни вище $1,13.

Якщо XRP не зможе подолати опір, актив може залишитися всередині трикутника та найближчим часом продовжити бічний рух.

Аналіз ціни XRP

Такий прогноз заслуговує на особливу увагу, оскільки актив консолідується в межах симетричного трикутника, формуючи вищі мінімуми та низхідну лінію опору. При цьому багато учасників ринку уважно стежать за зоною від $1,11 до $1,14.

На момент написання XRP торгувався на рівні $1,13, подорожчавши приблизно на 3,3% за попередні 24 години. За тиждень актив зріс більш ніж на 5%.

За поточної ситуації впевнене закриття денного графіка вище ключового рівня $1,18, який відповідає липневому максимуму, може відкрити шлях до 50-денної експоненційної ковзної середньої та зони $1,26.

Імовірний прорив привертає дедалі більше уваги, оскільки відкритий інтерес до деривативів на XRP зріс до $2,4–2,6 млрд. За останній тиждень показник збільшився приблизно на $125 млн.

Обсяг торгів ф’ючерсами суттєво перевищив активність на спотовому ринку. Це збільшує частку позикових коштів і може посилити рух ціни в будь-якому напрямку.

Водночас нездатність подолати зону опору $1,14–1,18 може спричинити корекцію до рівня підтримки $1,08–1,10.

Падіння нижче цього діапазону може спровокувати закриття нещодавно відкритих довгих позицій і призвести до тестування нижчих рівнів підтримки — поблизу $1,05 або навіть $1.

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Джерела: Finbold, CoinDesk.