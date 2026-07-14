Криптобіржа Kraken запустила криптокартку в Європі

Криптовалютна біржа Kraken представила власну дебетову картку Kraken Card, яка дозволяє оплачувати покупки безпосередньо криптовалютою або фіатними коштами, що зберігаються на рахунку користувача. Новий продукт уже став доступним для клієнтів у Великій Британії та країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ), а згодом компанія планує розширити його географію

Нова картка працює на базі платіжної системи Mastercard, тому нею можна розраховуватися в понад 200 країнах і територіях світу всюди, де приймають картки цієї мережі. За словами Kraken, запуск картки має зробити використання криптовалюти максимально простим і наблизити її до звичних щоденних фінансових операцій.

Головною особливістю Kraken Card є можливість оплачувати покупки без попереднього переказу коштів на банківський рахунок. Користувачі можуть витрачати активи безпосередньо зі свого акаунта Kraken, обираючи як джерело оплати одну або кілька криптовалют чи фіатних валют. Під час здійснення покупки система автоматично конвертує обраний актив у валюту платежу майже в режимі реального часу.

Загалом картка підтримує понад 600 криптовалют і фіатних валют, що робить її однією з найуніверсальніших серед криптовалютних платіжних рішень.

Ще однією перевагою є програма винагород. Власники Kraken Card можуть отримувати до 2% кешбеку за покупки. Нарахування здійснюється щотижня, а користувач самостійно обирає, у якій валюті отримувати винагороду — Біткоїн, євро або британських фунтах стерлінгів.

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У компанії також наголошують, що не стягують власних комісій за безготівкові розрахунки карткою або зняття готівки в банкоматах. Користувачі можуть оформити як фізичну, так і віртуальну версію картки, а керування нею здійснюється через мобільний застосунок Krak, який використовує той самий обліковий запис, що й біржа Kraken.

У Kraken зазначають, що сьогодні багатьом людям доводиться використовувати різні сервіси для зберігання заощаджень, інвестування та повсякденних витрат. Перед оплатою покупок нерідко потрібно переказувати кошти між рахунками та чекати завершення транзакцій. Нова картка покликана усунути ці незручності, об’єднавши всі фінансові операції в одному акаунті.

«Люди не повинні думати про те, де саме зараз знаходяться їхні гроші, перш ніж щось купувати. Наші клієнти вже використовують Kraken для інвестування, торгівлі, заощаджень і отримання доходу. Тепер ми додаємо ще одну можливість — витрачати кошти безпосередньо зі свого рахунку», — зазначив глобальний керівник споживчого напряму Kraken Камо Асатрян.

Запуск Kraken Card відображає загальну тенденцію розвитку криптоіндустрії, де біржі дедалі активніше виходять за межі торгових платформ і перетворюються на повноцінні фінансові екосистеми. Для європейських користувачів це означає ще один крок до повсякденного використання цифрових активів, адже криптовалюта поступово стає не лише інструментом для інвестицій, а й звичайним платіжним засобом.

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Джерело: Kraken.