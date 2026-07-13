Експерт назвав ідеальну зону для купівлі Біткоїна

Аналітик TradingShot визначив потенційну зону для купівлі Біткоїна (BTC) у діапазоні $50 000–40 000, вважаючи, що найбільша криптовалюта наближається до циклічного дна, якого може досягти вже на початку жовтня 2026 року

У дописі на TradingView, опублікованому 13 липня, експерт зазначив, що протягом останніх шести тижнів Біткоїн перебував у фазі консолідації після різкого падіння у травні. На його думку, нинішній рух ціни є завершальним етапом перед глибшою корекцією, яка сформує новий мінімум поточного ринкового циклу.

На момент написання Біткоїн торгувався поблизу $62 594, тож прогноз передбачає можливе зниження ще на 20–36%, перш ніж актив увійде до прогнозованої зони накопичення.

Історія повторюється

Прогноз TradingShot ґрунтується на історичній чотирирічній циклічності Біткоїна. Аналітик звернув увагу, що ключові ринкові мінімуми в минулому були розділені приблизно 1 428 днями (204 тижнями). Ця закономірність неодноразово збігалася з формуванням довгострокового дна ринку.

Зокрема, схожі сценарії спостерігалися після ведмежих ринків 2014, 2018 та 2022 років.

У кожному випадку Біткоїн проходив фінальну фазу корекції, після чого входив до так званої Realized Price Buy Zone (RPBZ) — зони купівлі за реалізованою ціною — і вже звідти розпочинав новий багаторічний висхідний цикл.

Якщо поточний цикл розвиватиметься за аналогічною моделлю, наступне технічне дно може сформуватися в перший тиждень жовтня 2026 року.

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За оцінкою аналітика, зараз Realized Price Buy Zone розташована між $50 000 і $40 000. Після цього модель прогнозує відновлення ринку, яке потенційно може повернути Біткоїн вище позначки $100 000, повторивши сценарії попередніх циклів.

Таким чином, на думку TradingShot, корекція Біткоїна може бути ще не завершеною, незважаючи на кількатижневу консолідацію поблизу $63 000. Поточний боковий рух ціни, ймовірно, є лише паузою перед фінальним зниженням у історично важливу зону для купівлі.

На які рівні варто звернути увагу

Водночас інший криптоаналітик, Алі Мартінес, у своєму аналізі від 13 липня зазначив, що Біткоїн демонструє ознаки слабкості після відскоку від верхньої межі короткострокового торгового каналу. Це підвищує ймовірність зниження до його нижньої межі — приблизно $61 700.

За словами експерта, Біткоїн не зміг закріпитися вище рівня опору $64 500, після чого опустився нижче середини каналу, що проходить поблизу $63 000. Це свідчить про посилення тиску з боку продавців.

Падіння тимчасово опускало BTC до $62 300, після чого ціна трішки відновилася, однак так і не змогла повернутися вище ключового середнього рівня.

Аналітик вважає, що втрата позначки $63 000 підвищує ризик подальшого зниження до $61 700, де може сформуватися новий рівень підтримки.

Щоб відновити висхідний імпульс, покупцям необхідно повернути ціну вище середини каналу та закріпитися поблизу $63 700. До того часу увага трейдерів буде зосереджена на тому, чи зможе рівень $61 700 стримати подальше падіння.

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Джерело: Finbold, Bingx.