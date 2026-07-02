Скільки криптовалюти має Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оприлюднив щорічну фінансову декларацію, яка вперше детально розкриває його криптовалютні активи. Загальна вартість цифрових монет і токенів, що належать йому особисто та через пов’язані компанії, перевищує $200 млн

Найбільшу частину портфеля становить Bitcoin (BTC). Трамп володіє двома холодними криптогаманцями з біткоїнами: один належить компанії CIC Digital LLC, інший — DT Marks Defi LLC, через яку обліковуються надходження від продажу токенів проєкту World Liberty Financial (WLFI). Вартість кожного з цих гаманців перевищує $50 млн, тобто загалом президент США володіє приблизно $100 млн у Bitcoin.

Також декларація містить інформацію про Ethereum (ETH). Один гаманець із ETH оцінюється в суму від $5 млн до $25 млн, ще один — більш ніж у $50 млн.

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Крім Bitcoin та Ethereum, Трамп задекларував:

15,75 млрд токенів WLFI вартістю понад $50 млн;

близько $5 млн у стейблкоїні USDC;

частку в компанії Stablecoin Holdco LLC, оцінену приблизно у $5 млн;

Chainlink (LINK) на суму від $500 тис. до $1 млн;

Aave (AAVE) вартістю від $1 млн до $5 млн;

незначні обсяги Ethena (ENA), Movement (MOVE) та Ondo Finance (ONDO).

Окремо у звіті зазначено доходи від стейкінгу через Coinbase. Загалом Трамп отримав понад $2,3 млн винагород валідатора: близько $510,8 тис. через CIC Digital LLC та ще $1,82 млн через DT Marks Defi LLC.

Редакція PSM звертає увагу, що криптовалютний бізнес дедалі більше займає місце серед основних джерел доходів Дональда Трампа. Водночас масштабні цифрові активи президента США неодноразово ставали предметом дискусій щодо потенційного конфлікту інтересів, особливо на тлі активної підтримки криптоіндустрії його адміністрацією.

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За матеріалами finbold.com; marketwatch.com; apnews.com.