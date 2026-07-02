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Крипторинок втратив $890 млрд капіталізації у 2026

02.07.2026 10:10
Ольга Деркач

Перша половина 2026 року стала одним із найважчих піврічних періодів для крипторинку за останні кілька років. Сукупна капіталізація цифрових активів скоротилася приблизно з $2,97 трлн на початку січня до $2,08 трлн станом на 30 червня — падіння склало близько $890 млрд, або 30%

Крипторинок втратив $890 млрд капіталізації у 2026

Фото: magnific.com/drobotdean

Головними «постраждалими» стали два найбільших активи. Біткоїн впав на 33,2% — з $87 657 до $58 554, а Ethereum обвалився на 47,3% — з $2 977 до $1 569. Саме ці два активи взяли на себе левову частку загальних втрат ринку.

На тлі такої динаміки все більш актуальним стало питання, чи знайдуть альткоїни точку опори: аналітики вже виокремили XRP та BNB як два активи, які попри падіння мають найкращі шанси повернутися до капіталізації понад $100 млрд до кінця 2026 року — якщо ринкові умови стабілізуються.

Не кращою виявилась і ситуація зі стейблкоїнами та великими альткоїнами. Ринкова капіталізація Tether (USDT) скоротилася на $2,52 млрд — з $187 до $184,48 млрд. Капіталізація XRP впала на 40,9% — з $111,72 млрд до $66,04 млрд.

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Серед ключових причин падіння — масштабна ротація капіталу з криптовалют до акцій, пов’язаних зі штучним інтелектом. Американські спотові Bitcoin-ETF зафіксували рекордні відтоки за всю свою історію: лише за червень фонди втратили $4,5 млрд чистого притоку — і це при тому, що роком раніше саме ETF були одним із головних драйверів зростання ринку. Затримки з ухваленням американського Clarity Act, що мав би встановити чіткі правила для галузі, також відштовхнули частину інституційних інвесторів від цифрових активів.

У підсумку перше півріччя 2026 року можна охарактеризувати як поєднання структурного тиску з макростороны та кризи довіри всередині самого ринку. Для відновлення знадобляться або зміна монетарної риторики ФРС, або чіткі регуляторні сигнали зі США, або нова хвиля інституційного накопичення.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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