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Трамп заробив понад $1 млрд на криптовалюті за перший рік президентства

01.07.2026 16:00
Ольга Деркач

Президент США Дональд Трамп заробив понад $1 млрд на операціях із криптовалютою протягом 2025 року — першого року свого другого президентського терміну. Це випливає з обов’язкової фінансової декларації, оприлюдненої цього тижня

Трамп заробив понад $1 млрд на криптовалюті за перший рік президентства

Фото: magnific.com/pvproductions

У 927-сторінковому документі Трамп задекларував $635 млн роялті від мемкоїна TRUMP, який він запустив за кілька днів до вступу на посаду і який з того часу суттєво впав у ціні. Ще понад $500 млн дохід отримано від World Liberty Financial — криптофірми, заснованої синами Трампа та дітьми його спеціального посланника Стіва Уіткоффа.

Криптовалютна діяльність Трампа та його родини давно перебуває під пильною увагою: ще на початку 2025 року PSM7 детально розбирав їхні проєкти — від мем-коїнів до стейблкоїну USD1 і токену WLFI. Тоді критики вже вказували на конфлікт інтересів: родина президента будує криптоімперію, поки він особисто лібералізує регулювання галузі.

Заробітки від криптовалюти значно перевищують доходи від нерухомості, що спочатку прославила Трампа. Від клубу Mar-a-Lago він отримав близько $77 млн, від гольф-клубу в Дорал (Флорида) — $122 млн. Ще по понад $30 млн принесли клуби в Бедмінстері, Юпітері та Тернберрі в Шотландії.

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Серед інших статей доходів — $4,7 млн роялті від годинників під брендом Trump, а також Біблії, кросівки, парфуми та гітари з логотипом президента. Перша леді Меланія Трамп отримала $10,7 млн за ліцензійну угоду, пов’язану з документальним фільмом про неї, та ще $6 млн від продажу NFT. Трамп також задекларував $86,5 млн від врегулювання судових позовів: $16 млн від ABC, $16 млн від CBS, $24,5 млн від Meta, $22 млн від YouTube та $8 млн від X. Білий дім повідомив, що більша частина цих коштів піде на майбутню президентську бібліотеку або некомерційний фонд.

Попри ці дані, Білий дім знову заперечив будь-який конфлікт інтересів. Речниця Анна Келлі заявила, що президент «пишається тим, що зробив США криптостолицею світу», і що ні він, ні його родина «ніколи не були і не будуть залучені в конфлікти інтересів». Трамп раніше сам посилався на те, що президент технічно звільнений від федеральних законів про конфлікти інтересів.

Колишній головний юрист із питань етики в Білому домі Річард Пейнтер, який обіймав цю посаду за президента Джорджа Буша-молодшого, назвав заробіток Трампа від крипти «надзвичайним» і прямо зазначив, що це «звичайно, конфлікт інтересів». Для порівняння, фінансова декларація Джо Байдена за останній повний рік на посаді містила 11 сторінок. Декларація Трампа цього разу — 927.

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Джерело: BBC.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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