2 криптовалюти, які можуть досягти капіталізації $100 млрд у 2026

Перша половина 2026 року виявилася непростою для криптовалютного ринку — його сукупна капіталізація скоротилася приблизно на $890 млрд від початку року. Водночас аналітики вважають, що дві цифрові валюти мають високі шанси вже до кінця року повернутися до клубу криптоактивів із ринковою капіталізацією понад $100 млрд

XRP

Історичний максимум капіталізації XRP був зафіксований у жовтні 2025 року — близько $210 млрд. Востаннє показник перевищував $100 млрд 1 лютого 2026 року, однак відтоді скоротився приблизно на $35 млрд і станом на кінець червня становив близько $65 млрд.

Попри зниження, XRP залишається шостою за капіталізацією криптовалютою, випереджаючи Solana (SOL), ринкова вартість якої оцінюється у $42,4 млрд.

Одним із факторів підтримки XRP стали спотові ETF, які вже вісім тижнів поспіль демонструють чистий приплив коштів. До 26 червня інвестори вклали в такі фонди близько $23 млн, тоді як ETF на Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) за цей період зафіксували суттєвий відтік капіталу. На думку аналітиків, це свідчить про більш стабільний інституційний попит саме на XRP.

Крім того, криптовалюта демонструє зростання активності в мережі. Кількість щоденно активних адрес XRP за останні два тижні збільшилася приблизно на 72%. Історично такі сплески активності нерідко передували зростанню ціни, що може стати позитивним сигналом для середньострокової динаміки активу.

Якщо ринкова кон’юнктура залишиться сприятливою, XRP може стати першою криптовалютою, яка повернеться до капіталізації $100 млрд вже до кінця 2026 року.

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BNB

Другим претендентом є BNB (Binance Coin). На початку лютого його ринкова капіталізація також перевищувала $100 млрд, а рекорд було встановлено в жовтні 2025 року — близько $180 млрд. Зараз показник знизився до $73,6 млрд, що дозволяє BNB залишатися четвертою за величиною криптовалютою. Станом на 29 червня монета торгувалася на рівні $549,77.

Подальші перспективи BNB значною мірою залежать від регуляторних факторів і розвитку екосистеми Binance. Зокрема, компанія прагне отримати ліцензію MiCA в Європейському Союзі, що може відкрити шлях до повернення інституційних інвесторів і збільшення ліквідності. Аналогічний курс наразі реалізує і Ripple.

Ще одним позитивним сигналом стало зростання використання мережі BNB Chain. 27 червня загальний обсяг токенізованих акцій та реальних активів (Real World Assets, RWA) у мережі перевищив $5 млрд, що свідчить про розширення практичного застосування блокчейна.

Якщо регуляторне середовище продовжить покращуватися, а глобальний крипторинок повернеться до зростання, BNB також має шанси знову досягти ринкової капіталізації $100 млрд у другій половині 2026 року.

Редакція PSM звертає увагу: попри високу волатильність криптовалютного ринку, XRP і BNB залишаються одними з найбільш ліквідних цифрових активів, за якими уважно стежать інвестори.

Для України, де криптовалюти дедалі активніше використовуються як інструмент інвестування, міжнародних переказів і диверсифікації заощаджень, динаміка цих активів може бути важливим орієнтиром. Водночас будь-які прогнози щодо зростання капіталізації не є гарантією прибутку, тому інвестиційні рішення варто ухвалювати лише після власного аналізу ризиків.

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За матеріалами finbold.com.