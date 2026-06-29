В Україні вперше передали державі арештовану криптовалюту

В Україні вперше арештовані віртуальні активи офіційно передано в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). На криптогаманець агентства вже перераховано понад 8,3 млн USDT, що за поточним курсом становить понад 372 млн грн

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram.

Йдеться про цифрові активи, які перебували на криптогаманцях, підконтрольних одному з учасників міжнародного хакерського угруповання. За даними слідства, злочинна група здійснювала масштабні кібератаки на громадян та компанії у країнах Європи та США, викрадала конфіденційну інформацію, вимагала викуп за її повернення, а отримані кошти легалізовувала в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна.

За попередніми оцінками, збитки від діяльності угруповання перевищують $100 млн.

У межах кримінального провадження правоохоронці затримали чотирьох учасників організованої групи, зокрема її організатора. Наразі всі вони перебувають під вартою.

Також арештовано активи на загальну суму понад $11,1 млн. До переліку входять житлові будинки, квартири, автомобілі, $1 млн готівкою та віртуальні активи в еквіваленті понад $8,3 млн.

Передача криптоактивів до управління АРМА стала першим подібним випадком в історії України. Це створює практичний прецедент для роботи держави з арештованими цифровими активами та демонструє розвиток механізмів управління майном, отриманим у результаті міжнародних розслідувань.

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Коментуючи цю подію, Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що сучасна злочинність дедалі більше переходить у цифровий простір, а розслідування кіберзлочинів давно набули міжнародного характеру. За його словами, ефективна взаємодія правоохоронних органів різних країн є ключовою умовою для виявлення, арешту та подальшого управління активами, отриманими злочинним шляхом.

На думку редакції, передача арештованих криптоактивів в управління АРМА є знаковим кроком для української правової системи, адже фактично створює перший практичний прецедент роботи держави з цифровими активами. Це свідчить про поступову інтеграцію криптовалют у правове поле України та може стати основою для формування сталої практики арешту, зберігання й управління такими активами в межах кримінальних проваджень.

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