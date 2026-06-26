Швидкий обвал Біткоїна стер $48 млрд капіталізації за 25 хвилин

Флеш-крах Біткоїна 25 червня 2026 року знищив $48 млрд його ринкової вартості приблизно за 25 хвилин. Обвал розпочався близько 15:30 у четвер, коли капіталізація флагманської криптовалюти становила приблизно $1,225 трлн, а середній 24-годинний обсяг торгів — близько $44,14 млрд. Станом на 15:55 капіталізація BTC впала до $1,177 трлн

Унаслідок цього ціна Біткоїна опустилася до найнижчої точки 2026 року — близько $58 887. Флеш-крах був спричинений низьким попитом з боку американських інституційних інвесторів на тлі лонг-сквізу — ситуації, коли падіння ціни змушує власників довгих позицій продавати, що додатково прискорює спад.

Подібні провали ціни на тлі слабкого американського попиту стають дедалі частішим явищем для Біткоїна: нещодавно аналітики вже звертали увагу на тривалий негативний показник Coinbase Premium як ознаку того, що інституційний капітал у США залишається на узбіччі, а не накопичує BTC.

Примітно, що Coinbase Bitcoin Premium Index — показник, який вимірює відсоткову різницю ціни BTC на Coinbase порівняно із середньою світовою ціною, — залишається переважно негативним протягом останніх двох місяців, за даними CoinGlass. Негативні значення цього індикатора свідчать про слабший попит у США або підвищений тиск продажів на Біткоїн.

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Флеш-крах додатково посилила масштабна ліквідація довгих позицій, що підживило лонг-сквіз. За останні 24 години з ринку було ліквідовано понад $665 млн, із яких понад $543 млн припало саме на довгі позиції, за даними CoinGlass.

Зважаючи на сильну кореляцію ціни Біткоїна з потоками інституційного капіталу в США, головний економіст і глобальний стратег Europac Пітер Шифф звинуватив у розпродажі компанію Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR).

«”Смертельна спіраль” MSTR проколола біткоїн-бульбашку. MSTR впала ще на 8% цього ранку, втративши 84% від максимуму. STRC впала ще на 7%, доводячи загальне падіння до 25% і підвищуючи поточну дохідність до 15,3%, що відкинуло Біткоїн до $58 000 — на 54% нижче максимуму», — написав Шифф.

Оскільки Біткоїн зазнає суттєвого тиску через переорієнтацію інвесторів на ШІ-акції, четвергове падіння може посилитися найближчим часом, якщо ця тенденція збережеться. Однак якщо американські спотові біткоїн-ETF відновлять накопичення, можливим є й потенційний відскок.

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Джерело: Finbold.