Ентоні Скарамуччі прогнозує ралі Біткоїна у 2026

Засновник інвестиційної компанії SkyBridge Capital та колишній директор з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі прогнозує нове ралі Біткоїна до кінця 2026 року. Він заявив, що криптовалюта залишається в межах історичного чотирирічного циклу, і висловив переконаність у новому зростанні наприкінці 2026 — на початку 2027 року

Коментарі прозвучали на захист компанії Майкла Сейлора Strategy: фінансист відкинув занепокоєння щодо фінансового стану компанії на тлі різкого падіння Біткоїна. За словами Скарамуччі, баланс і значні капітальні резерви Сейлора залишають компанію в надійній позиції навіть у разі подальшого падіння флагманської криптовалюти.

«Потрібно справді розуміти механізми балансу, щоб зрозуміти: Біткоїн може впасти значно нижче, а він фактично не має проблем», — зазначив Скарамуччі.

Подібну думку він повторив і в інтерв’ю Coinpedia, додавши несподіваний аргумент: поточну апатію інвесторів варто розглядати як бичачий сигнал. «Апатія присутня. Нікого це більше не цікавить», — зауважив він, пояснивши, що зниження пошукового інтересу до Біткоїна та загальне охолодження ажіотажу історично передували новим фазам відновлення ринку.

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Інвестор також зазначив, що акції Strategy продовжують торгуватися з премією до вартості біткоїн-резервів компанії. На його думку, це створює можливості для арбітражу і має підтримувати довіру інвесторів.

«Мені й досі подобається Біткоїн. Я володію великою його кількістю», — додав він.

Наразі компанія володіє Біткоїнами на суму майже $52 млрд — цього вистачить приблизно на 31 місяць виплат за дивідендами та відсотковими зобов’язаннями. Водночас Strategy утримує близько $1 млрд готівкових резервів і не має значних боргових зобов’язань, що настають до 2028 року.

Скарамуччі також наголосив, що поточний цикл виявився менш різким порівняно з попередніми. Зокрема, він зауважив, що, хоча Біткоїн і впав приблизно на 50% від піку жовтня 2025 року, попередні цикли супроводжувалися обвалами до 70%. Стійкий інституційний попит та зростаюча роздрібна участь через спотові біткоїн-ETF, за його словами, допомогли пом’якшити удар. Тож попри нещодавню волатильність, він підтвердив свою переконаність як у цифровому активі, так і в компанії Сейлора.

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Джерело: Finbold.