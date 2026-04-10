Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026

Аналіз Finbold показує, що протягом першого кварталу 2026 року Біткоїн (BTC) зафіксував різке скорочення кількості адрес-мільйонерів, оскільки падіння ціни опустило десятки тисяч гаманців нижче позначки $1 млн

У період із 1 січня по 31 березня 2026 року загальна кількість Біткоїн-адрес із балансом щонайменше $1 млн скоротилася зі 148 084 до 127 494. Це означає втрату 20 590 адрес, або зниження на 13,90% за квартал.

Скорочення збіглося зі значним падінням ціни Біткоїна — приблизно з $88 700 на початку року до $68 200 наприкінці І кварталу, що становить зниження на 23%. Дані свідчать, що основною причиною зменшення кількості мільйонерів стало саме падіння ціни, а не масові продажі.

Найбільше скоротилася кількість адрес із балансом від $1 млн до $10 млн. У цьому сегменті показник знизився зі 131 716 до 113 233 — мінус 18 483 адреси. Це вказує на те, що найбільше від корекції постраждали власники середнього рівня.

У верхньому сегменті — адреси з балансом понад $10 млн — також зафіксовано зниження: з 16 368 до 14 261, тобто на 2 107 адрес. Хоча ці гаманці виявилися стійкішими, навіть вони не уникнули загального спаду ринку.

Цікаве по темі: У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото

Кількість Біткоїн-мільйонерів у річному вимірі

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, спад суттєво посилився. У І кварталі 2025 року Біткоїн втратив 13 942 адреси-мільйонери. Відтак у І кварталі 2026 року скорочення виявилося більшим на 6 648 адрес, що означає поглиблення спаду на 47,7% у річному вимірі. Це свідчить про погіршення ринкових умов, де волатильність ціни дедалі сильніше впливає на розподіл активів у мережі.

Попри зменшення кількості мільйонерів, ці дані не обов’язково вказують на масовий відтік капіталу. Йдеться радше про переоцінку через падіння ціни, коли гаманці опускаються нижче ключових порогів без суттєвих змін у самих активах.

BTC демонструє сильну інституційну участь у І кварталі 2026 року

Ці результати з’являються на тлі збереження активності інституційних інвесторів на ринку Біткоїна. Як повідомлялося раніше, великі керуючі активами, зокрема BlackRock, збільшували свої запаси Біткоїна протягом І кварталу 2026 року, навіть попри падіння ціни. Така розбіжність свідчить, що тоді як дрібні та середні інвестори більше страждали від падіння вартості, великі гравці продовжували накопичення в межах довгострокових стратегій.

Водночас варто враховувати, що одна людина може контролювати кілька Біткоїн-адрес, тому кількість гаманців не дорівнює кількості унікальних інвесторів. Проте цей показник залишається корисним індикатором змін у розподілі багатства в мережі.

Загалом дані вказують на структурні зміни на ринку Біткоїна: волатильність дедалі сильніше б’є по середньому сегменту інвесторів, тоді як великі гравці зберігають або навіть нарощують свої позиції.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF

Альткоїни досягли дна, це хороша точка входу — експерт

Як зміниться ціна Solana у 2026 — прогноз

Джерело: Finbold.