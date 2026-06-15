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Три фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

15.06.2026 13:40
Ольга Деркач

Попереду короткий, але насичений подіями тиждень в економічному календарі США. У центрі уваги буде Федеральна резервна система, тоді як надії на деескалацію конфлікту на Близькому Сході знову посилилися

Три фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Фото: chatgpt.com

Крипторинок продемонстрував невелике зростання на вихідних і залишається в «зеленій зоні» в понеділок. Однак чи вистачить цього імпульсу на весь тиждень?

За даними The Kobeissi Letter, Пакистан оголосив про мирну угоду з Іраном, що також підтвердили американські посадовці та іранські ЗМІ. Угоду підтримав Катар. Ф’ючерси на американські фондові індекси зростають, а ціни на нафту стрімко падають.

Економічні події 15-19 червня

«Угоду з Ісламською Республікою Іран повністю завершено. Вітаю всіх! — написав президент Дональд Трамп у Truth Social пізно ввечері в неділю. — Я повністю санкціоную безкоштовне відкриття Ормузької протоки та одночасно дозволяю негайне зняття морської блокади Сполучених Штатів».

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня з початку конфлікту. Нафта WTI подешевшала на 4% — до $80 за барель, а Brent Crude втратила 3,4% і опустилася до $84.

У понеділок (15 червня) будуть опубліковані дані щодо промислового виробництва за травень. У вівторок (16 червня) вийде статистика щодо початку житлового будівництва, а в середу (17 червня) — звіт про роздрібні продажі за місяць.

Головною подією тижня стане рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, а також перше засідання під головуванням Кевіна Ворша в середу (17 червня). Водночас економісти поки не впевнені, яким буде його підхід до монетарної політики.

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«Усе це ставить Ворша у складне становище, — зазначив головний економіст RSM Джозеф Брусуелас. — Він здобував підтримку на посаду, обіцяючи зниження ставок, чого також вимагала виконавча влада. Однак нещодавнє зростання цін і розширення інфляційного тиску роблять будь-яке пом’якшення політики складним. Саме ця дилема визначатиме початок ери Ворша у Федеральній резервній системі».

Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність того, що ставки цього тижня залишаться без змін, становить 96,6%.

У четвер (18 червня) буде опубліковано червневий індекс виробничої активності Федерального резервного банку Філадельфії. У п’ятницю (19 червня) американські ринки будуть зачинені через федеральне свято Джунтінс.

Крипторинок повернувся до зростання

Це рідкісний «зелений» понеділок: цифрові активи додали 1,3% на тлі новин про мирну угоду на Близькому Сході.

Біткоїн зріс на 1,6% і повернувся до рівня $65 500 — максимуму за останні 11 днів. Найближчий рівень опору розташований трохи вище $67 000, і саме він є наступною ціллю для продовження висхідного руху.

Ethereum додав 2,3%, однак залишається слабким і торгується трохи вище $1 700. Ключовим психологічним бар’єром для активу залишається позначка $2 000.

Більшість альткоїнів також демонстрували зростання. Найкращу динаміку серед великих активів показали Hyperliquid, Zcash і Cardano.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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