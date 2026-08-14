Розмови про «смерть» крипторинку посилюються — Santiment

Негативні настрої серед учасників крипторинку продовжують посилюватися. У соцмережах та профільних спільнотах дедалі частіше з’являються твердження про те, що ринок цифрових активів нібито «помер» або наближається до завершення свого циклу. Аналітики Santiment розглядають таку риторику як індикатор страху серед роздрібних інвесторів

За спостереженнями платформи, у X, Reddit, Telegram та інших каналах, де обговорюють криптовалюти, зросла частота використання англійських слів dead, dying, over, ended, ending і finished. У Santiment характеризують подібні формулювання як «мову страху», яка зазвичай стає помітнішою в періоди тривалої невизначеності на ринку.

Особливо активно песимістичні настрої поширюються, коли ціни тривалий час не демонструють вираженої динаміки, а роздрібні трейдери починають втрачати терпіння. За таких умов навіть тимчасову слабкість котирувань частина учасників може сприймати як підтвердження глибшої кризи або початку остаточного обвалу.

Водночас у Santiment звертають увагу на іншу закономірність. Історично крипторинок нерідко рухається всупереч очікуванням більшості учасників. Тому різке погіршення настроїв саме по собі не обов’язково означає подальше падіння.

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Якщо розмови про «смерть» криптовалют продовжать набирати популярності, а Біткоїн водночас збереже важливі цінові рівні, ситуація може виявитися сприятливішою для учасників із довгостроковим горизонтом. Аналітики припускають, що сильніші гравці за такого сценарію можуть поступово накопичувати активи, поки частина інвесторів продає їх під тиском страху або через втрату впевненості в ринку.

У Santiment вважають, що поєднання крайнього песимізму серед роздрібних трейдерів зі стабільністю ключових ринкових рівнів здатне створити передумови для майбутнього відновлення.

Індекс страху залишається на низькому рівні

Песимістичні настрої підтверджує й індекс страху та жадібності. На момент підготовки матеріалу він становить 29 пунктів, що відповідає зоні страху.

Протягом літа 2026 року показник переважно залишався в межах 8-33 пунктів. Така динаміка свідчить, що обережність і негативні очікування продовжують домінувати серед учасників крипторинку, попри відсутність однозначного сигналу щодо подальшого напрямку цін.

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Джерело: Incrypted.