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iPhone зможе блокуватися в руках злодія: що готує Apple

24.09.2026 14:50
Микола Деркач

Apple працює над функцією, яка зможе розпізнавати ознаки викрадення iPhone, зокрема коли його виривають із рук власника. У разі виявлення загрози смартфон автоматично заблокує екран

iPhone зможе блокуватися в руках злодія: що готує Apple

Фото: chatgpt.com

Про це повідомляє 9to5Mac, журналісти якого виявили нові згадки про розробку в коді другої бета-версії iOS 27.2. Внутрішня назва функції — AutoLock.

Система зможе враховувати кілька ознак можливої крадіжки: різке прискорення смартфона, втрату зв’язку зі спареним Apple Watch, тривалу відсутність мережевого з’єднання або незвично довге перебування пристрою в розблокованому стані.

Водночас розробники передбачають захист від помилкових спрацювань. Успішна біометрична перевірка, перебування у знайомому місці чи певні дії у відкритому застосунку можуть скасувати запит на блокування. Також у коді є механізм тимчасового призупинення автоматичних блокувань після їх повторного спрацювання.

За даними видання, AutoLock ще недоступна користувачам. У тестовій системі працює фонова служба, проте компонент, який безпосередньо блокує iPhone, вимкнений. Apple офіційно не анонсувала функцію, а терміни її можливого запуску невідомі.

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Наразі на iPhone уже є інший інструмент — «Захист украденого пристрою». Як пояснює Apple, він ускладнює доступ до важливих даних і налаштувань, навіть якщо зловмисник знає код допуску смартфона.

Зокрема, поза знайомими місцями доступ до збережених паролів і платіжних даних потребує Face ID або Touch ID без можливості замінити їх кодом. Для зміни пароля облікового запису Apple передбачена годинна затримка та повторна біометрична перевірка. За бажанням ці додаткові вимоги можна застосовувати незалежно від місцеперебування.

Редакція PSM звертає увагу, що AutoLock потенційно скоротить час, протягом якого викрадений розблокований смартфон залишається доступним сторонній людині. Поки функція перебуває в розробці, українським власникам iPhone варто перевірити, чи ввімкнені «Локатор» і «Захист украденого пристрою»: ці засоби безпеки вже доступні та потребують налаштування до втрати телефона.

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Рубрики: AppleБезпекаСвітНовини
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