Скільки заробили інвестори Apple за еру Тіма Кука

Тім Кук готується залишити посаду генерального директора Apple 1 вересня, завершуючи 15-річний період керівництва компанією. Для інвесторів ці роки виявилися надзвичайно прибутковими: вартість акцій технологічного гіганта зросла у десятки разів. Apple офіційно підтвердила, що новим CEO стане багаторічний керівник апаратного напряму Джон Тернус, тоді як Кук перейде на посаду виконавчого голови ради директорів.

Кук очолив Apple 24 серпня 2011 року після відставки Стіва Джобса. Того дня акції компанії закрили торги приблизно на рівні $11,25 з урахуванням подальших дроблень. За підсумками останньої торгової сесії 28 серпня 2026 року їхня ціна становила вже $319,70.

Таким чином, $1000, вкладені в Apple у день приходу Кука на посаду CEO, сьогодні перетворилися б приблизно на $28,4 тис. Без урахування дивідендів це відповідає приросту більш ніж на 2740%.

Як змінилася Apple за часів Кука

За 15 років Apple пройшла шлях від компанії з ринковою капіталізацією близько $350 млрд до одного з найдорожчих бізнесів світу. Наприкінці серпня 2026 року її ринкова вартість оцінюється приблизно у $4,7 трлн.

Суттєво зросли й фінансові показники. Виторг Apple збільшився зі $108 млрд у 2011 фінансовому році до рекордних $416 млрд у 2025 році. При цьому iPhone залишається ключовим джерелом доходу, але дедалі більшу роль відіграє сервісний бізнес — App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay та інші послуги.

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Додатковим фактором зростання вартості акцій стала масштабна програма їхнього зворотного викупу. Apple витратила на buyback сотні мільярдів доларів, скорочуючи кількість паперів в обігу та таким чином збільшуючи частку прибутку, що припадає на кожну акцію. За час керівництва Кука компанія також запустила Apple Watch, AirPods, Vision Pro та суттєво розширила власну екосистему сервісів і пристроїв.

Що це означає для інвесторів з України

Для українського інвестора такий приклад особливо показовий, але фактична дохідність інвестиції могла б відрізнятися. На кінцевий результат впливають курс гривні до долара, комісії брокера, оподаткування інвестиційного доходу та спосіб придбання цінних паперів. Тому зростання котирувань Apple на понад 2700% не означає автоматично таку саму чисту дохідність для конкретного інвестора.

Вже 1 вересня управління Apple переходить до Джона Тернуса. Він отримує компанію з рекордною оцінкою, але водночас і з новими викликами — передусім необхідністю посилити позиції Apple у сфері штучного інтелекту та підтримувати темпи продуктових інновацій. Кук при цьому не залишає компанію повністю та продовжить працювати як виконавчий голова ради директорів.

Редакція PSM звертає увагу, що наведений розрахунок демонструє історичну зміну вартості акцій Apple і не є прогнозом їхньої майбутньої дохідності. Навіть результати однієї з найдорожчих технологічних компаній світу не гарантують подальшого зростання котирувань, а інвестування в акції завжди пов’язане з ризиком втрати частини або всього вкладеного капіталу.

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Джерела: finbold.com; apple.com; ca.finance.yahoo.com.