Технологічні акції очолили ралі S&P 500 у 2026 році

Індекс S&P 500 від початку 2026 року зріс приблизно на 12%, однак окремі його компоненти показали значно потужнішу динаміку. Найуспішніші акції індексу подорожчали на сотні відсотків, а серед головних драйверів ралі опинилися штучний інтелект (AI), дата-центри та високий попит на технології пам’яті

Абсолютним лідером S&P 500 стала SanDisk. Від початку року акції компанії зросли на 574%. Інвестори активно реагують на попит на флешпам’ять і системи зберігання даних, які використовуються для роботи дата-центрів та AI-інфраструктури.

Друге місце посідає Moderna, чиї акції додали 388%. Потужний імпульс котирування отримали після позитивних результатів пізньої стадії випробувань експериментального препарату для лікування меланоми. Лише 19 серпня папери біотехнологічної компанії злетіли на 140%.

Технологічний сектор домінує серед лідерів

Більшість компаній у топ-10 представляють технологічний сектор, напівпровідникову галузь або ринок систем зберігання даних.

Акції Dell Technologies з початку року зросли на 248%. Аналітики очікують, що протягом наступних 12 місяців вони можуть оновити історичний максимум. Micron Technology додала 229,26% на тлі посилення оптимізму щодо перспектив ринку пам’яті.

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Акції Seagate Technology подорожчали на 193%, Marvell Technology — на 163%. Western Digital та Intel показали однаковий результат — зростання на 146%.

До десятки лідерів також увійшла Lumentum Holdings, акції якої додали 120%. Компанія виграє від високого попиту на оптичні трансивери зі швидкістю 1,6 Тбіт/с. Зараз її керівництво зосереджене на новому виробничому об’єкті в Північній Кароліні та оцінює потенційний ринок у $75 млрд.

Ще 120% від початку року додали акції Marathon Petroleum. Компанія перевершила очікування Волл-стріт у звіті за другий квартал 2026 року. На її результати вплинули конфлікти на Близькому Сході та перебої в районі Ормузької протоки. У результаті квартальний прибуток Marathon Petroleum зріс майже в чотири рази.

Таким чином, найсильнішу динаміку всередині S&P 500 у 2026 році демонструють компанії, безпосередньо пов’язані з інфраструктурою для ШІ, пам’яттю та зберіганням даних. Водночас приклад Moderna та Marathon Petroleum показує, що значне зростання акцій забезпечують не лише технологічні тренди, а й корпоративні події та зміни на глобальних ринках.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських інвесторів динаміка цих компаній може бути показовою для оцінки глобальних секторів, які у 2026 році отримують найбільший приплив капіталу. Водночас минуле зростання акцій не гарантує аналогічної дохідності в майбутньому.

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Джерело: Finbold.