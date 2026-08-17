Рей Даліо оновив інвестиційний портфель: що змінилося

Хедж-фонд Bridgewater Associates мільярдера Рея Даліо розкрив оновлений інвестиційний портфель. Станом на 30 червня 2026 року його вартість становила близько $24,4 млрд. Фонд зберіг значну експозицію до технологічного сектору, однак одночасно скоротив низку позицій у виробниках чипів та інших компаніях, пов’язаних із розвитком штучного інтелекту

Основу портфеля Bridgewater продовжують формувати біржові фонди. Згідно зі звітністю за формою 13F, найбільшими позиціями залишилися SPDR S&P 500 ETF (SPY) та iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Разом вони становлять понад 25% задекларованих активів фонду.

Bridgewater володів 5,32 млн акцій SPY вартістю близько $3,97 млрд та 3 млн акцій IVV приблизно на $2,25 млрд. Протягом кварталу фонд збільшив обидві позиції, докупивши 955 446 акцій SPY та 323 202 акції IVV.

Технологічні компанії залишаються серед найбільших інвестицій

Третьою за розміром позицією в портфелі стала Nvidia. Bridgewater володів 3,87 млн акцій компанії загальною вартістю близько $773,6 млн.

Серед інших великих технологічних позицій були Broadcom на $497,8 млн, Amazon на $482,8 млн та Alphabet на $472,5 млн. Також до портфеля входили Advanced Micro Devices, Microsoft, Lam Research, Applied Materials, Oracle, Micron Technology, GE Vernova та інші компанії.

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Значну частину найбільших окремих позицій Bridgewater становлять виробники напівпровідників, що зберігає високу залежність портфеля від технологічного сектору та тренду розвитку AI.

Водночас протягом кварталу фонд скоротив інвестиції у низку таких компаній. Найбільше зменшення відбулося в Micron Technology — Bridgewater продав 1,36 млн акцій.

Фонд також скоротив позиції в Amazon, Nvidia, AMD, Broadcom, Alphabet, Lam Research, Microsoft, Applied Materials, Oracle, GE Vernova, Astera Labs, Taiwan Semiconductor Manufacturing та Credo Technology.

За даними звітності, Bridgewater зменшив позицію в Micron приблизно на $1,6 млрд, в Amazon — на $563,3 млн, Marvell Technology — на $526,6 млн, Taiwan Semiconductor Manufacturing — на $497,9 млн, а AMD — на $438,1 млн.

Одночасно фонд наростив частку широких ринкових ETF. Така структура портфеля свідчить про поєднання інвестицій у компанії, що можуть виграти від розвитку ШІ, з більш диверсифікованою експозицією до американського фондового ринку.

Bridgewater залишається одним із найбільших хедж-фондів світу та управляє активами приблизно на $170 млрд.

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Джерело: Finbold.