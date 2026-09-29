Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

S&P 500 наблизився до рівнів бульбашки доткомів — Goldman Sachs

29.09.2026 14:40
Микола Деркач

Американський фондовий ринок залишається поблизу історичних максимумів, однак за сильними показниками S&P 500 приховується дедалі більший дисбаланс. У Goldman Sachs звернули увагу, що ширина ринку опустилася до рівнів, яких не спостерігали з часів бульбашки доткомів

S&P 500 наблизився до рівнів бульбашки доткомів — Goldman Sachs

Фото: pexels.com

За оцінкою Goldman Sachs, зростання S&P 500 дедалі більше забезпечує невелика група великих технологічних компаній, пов’язаних із бумом штучного інтелекту, тоді як більшість акцій у складі індексу помітно відстають.

Стратег Goldman Sachs Бен Снайдер зазначив, що медіанна акція в S&P 500 зараз торгується приблизно на 16% нижче свого 52-тижневого максимуму. Водночас сам індекс від початку року додав близько 14%.

Це свідчить про слабку «ширину ринку» — показник, який демонструє, наскільки багато компаній фактично беруть участь у загальному зростанні. Чим менше акцій підтримують ралі, тим більше результат індексу залежить від окремих великих компаній.

Особливу увагу Goldman Sachs звертає на концентрацію капіталізації. Найбільші компанії займають дедалі більшу частку S&P 500, причому ще раніше банк фіксував, що на топ-10 акцій припадало близько третини вартості індексу — більше, ніж на піку технологічної бульбашки 2000 року.

Також читайте: Пітер Шифф попередив про ризик обвалу S&P 500

Слабкість широкого ринку видно й за технічними показниками. Частка компаній S&P 500, акції яких торгуються вище своєї 200-денної ковзної середньої, знизилася приблизно із 73% до 51%, хоча сам індекс продовжував зростати.

Подібна ситуація вже викликає занепокоєння серед частини аналітиків. Економіст Пітер Шифф звернув увагу, що S&P 500 перебуває менш ніж на 1% нижче рекордного максимуму, тоді як сотні компаній у його складі торгуються значно нижче власних піків. Він порівняв нинішню вузькість ринку з періодами 1973 року та бульбашки доткомів 1999–2000 років.

Водночас Goldman Sachs не стверджує, що падіння ринку неминуче. У банку зазначають, що слабка участь інвесторів у зростанні та обережне позиціонування можуть, навпаки, створити потенціал для ширшого відновлення, якщо макроекономічна невизначеність зменшиться.

На думку редакції PSM, нинішня ситуація із S&P 500 показує, наскільки важливо дивитися не лише на рекордні значення самого індексу, а й на те, які компанії забезпечують це зростання. Висока залежність від кількох технологічних гігантів не означає автоматичного повторення кризи доткомів, однак робить американський ринок чутливішим до погіршення результатів найбільших AI-компаній або зміни настроїв інвесторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: 

Кійосакі розповів, який актив вважає найціннішим

Скільки Трамп заробив на своїй ставці на Біткоїн

Акції техгігантів готуються до останнього ривка перед великим обвалом — стратег

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Пітер Шифф попередив про ризик обвалу S&P 500 28.09.2026

Пітер Шифф попередив про ризик обвалу S&P 500
Кійосакі розповів, який актив вважає найціннішим 25.09.2026

Кійосакі розповів, який актив вважає найціннішим
Скільки Трамп заробив на своїй ставці на Біткоїн 23.09.2026

Скільки Трамп заробив на своїй ставці на Біткоїн
Акції техгігантів готуються до останнього ривка перед великим обвалом — стратег 22.09.2026

Акції техгігантів готуються до останнього ривка перед великим обвалом — стратег
У Дії з’явилася нова військова облігація — «Сімеїз» 21.09.2026

У Дії з’явилася нова військова облігація — «Сімеїз»
Дві акції, що можуть досягти $200 млрд капіталізації до 2027 21.09.2026

Дві акції, що можуть досягти $200 млрд капіталізації до 2027

Вибір редакції
Всі
Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців
ТОП статей 29.09.2026

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

 Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу
ТОП статей 29.09.2026

Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу

 Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною
ТОП статей 28.09.2026

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

 Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії
ТОП статей 21.09.2026

Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії

Останні новини
Сьогодні  14:40

S&P 500 наблизився до рівнів бульбашки доткомів — Goldman Sachs

 Сьогодні  14:00

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

 Сьогодні  13:30

НБУ ініціював банкрутство небанківської фінансової компанії

 Сьогодні  12:20

Місячний пил хочуть перетворити на паливо для космічних апаратів

 Сьогодні  11:10

Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу

 Сьогодні  10:10

Скільки коштує будинок в Україні у різних областях

 28.09.2026  19:20

Планета, де шукали життя, поставила вчених у глухий кут

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image