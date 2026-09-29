S&P 500 наблизився до рівнів бульбашки доткомів — Goldman Sachs

Американський фондовий ринок залишається поблизу історичних максимумів, однак за сильними показниками S&P 500 приховується дедалі більший дисбаланс. У Goldman Sachs звернули увагу, що ширина ринку опустилася до рівнів, яких не спостерігали з часів бульбашки доткомів

За оцінкою Goldman Sachs, зростання S&P 500 дедалі більше забезпечує невелика група великих технологічних компаній, пов’язаних із бумом штучного інтелекту, тоді як більшість акцій у складі індексу помітно відстають.

Стратег Goldman Sachs Бен Снайдер зазначив, що медіанна акція в S&P 500 зараз торгується приблизно на 16% нижче свого 52-тижневого максимуму. Водночас сам індекс від початку року додав близько 14%.

Це свідчить про слабку «ширину ринку» — показник, який демонструє, наскільки багато компаній фактично беруть участь у загальному зростанні. Чим менше акцій підтримують ралі, тим більше результат індексу залежить від окремих великих компаній.

Особливу увагу Goldman Sachs звертає на концентрацію капіталізації. Найбільші компанії займають дедалі більшу частку S&P 500, причому ще раніше банк фіксував, що на топ-10 акцій припадало близько третини вартості індексу — більше, ніж на піку технологічної бульбашки 2000 року.

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Слабкість широкого ринку видно й за технічними показниками. Частка компаній S&P 500, акції яких торгуються вище своєї 200-денної ковзної середньої, знизилася приблизно із 73% до 51%, хоча сам індекс продовжував зростати.

Подібна ситуація вже викликає занепокоєння серед частини аналітиків. Економіст Пітер Шифф звернув увагу, що S&P 500 перебуває менш ніж на 1% нижче рекордного максимуму, тоді як сотні компаній у його складі торгуються значно нижче власних піків. Він порівняв нинішню вузькість ринку з періодами 1973 року та бульбашки доткомів 1999–2000 років.

Водночас Goldman Sachs не стверджує, що падіння ринку неминуче. У банку зазначають, що слабка участь інвесторів у зростанні та обережне позиціонування можуть, навпаки, створити потенціал для ширшого відновлення, якщо макроекономічна невизначеність зменшиться.

На думку редакції PSM, нинішня ситуація із S&P 500 показує, наскільки важливо дивитися не лише на рекордні значення самого індексу, а й на те, які компанії забезпечують це зростання. Висока залежність від кількох технологічних гігантів не означає автоматичного повторення кризи доткомів, однак робить американський ринок чутливішим до погіршення результатів найбільших AI-компаній або зміни настроїв інвесторів.

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Джерело: Finbold.