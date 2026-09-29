Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

НБУ ініціював банкрутство небанківської фінансової компанії

29.09.2026 13:30
Микола Деркач

Суд відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ «СК «АСКО ДС»

НБУ ініціював банкрутство небанківської фінансової компанії

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

«Господарський суд Донецької області 23 вересня 2026 року за заявою Національного банку відкрив провадження у справі про банкрутство ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО ДС»», — йдеться у заяві НБУ.

Відповідне оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Верховного Суду.

Національний банк звертає увагу кредиторів ПрАТ «СК «АСКО ДС», що подання заяв кредиторів із вимогами до кредитної спілки здійснюється впродовж 30 днів із дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження на офіційному вебсайті Верховного Суду.

Отже, кредиторам ПрАТ «СК «АСКО ДС» у межах цього строку слід звернутися зі своїми письмовими заявами з вимогами до цієї страхової компанії у справі про банкрутство.

Читайте також: Названо найбільші джерела фінансування бюджету України у 2026

Нагадуємо, що Правління НБУ 24 липня 2026 року прийняло рішення № 220-рш «Про застосування до ПрАТ «Страхова компанія «АСКО ДС» заходу впливу у вигляді віднесення страховика до категорії неплатоспроможних та відкликання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування».

Згідно із Законом України «Про страхування» ліквідація страховика в разі прийняття Національним банком рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних та про відкликання ліцензії страховика здійснюється відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства.

Редакція PSM звертає увагу, що відкриття провадження у справі про банкрутство ще не означає автоматичного припинення всіх зобов’язань страхової компанії. Кредиторам «АСКО ДС» важливо вчасно заявити свої вимоги в межах встановленого законом 30-денного строку, оскільки від цього залежить їхнє включення до процедури банкрутства.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ зобов’язав банки розкривати більше інформації

НБУ розширив список бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ виправив дані платіжного балансу за 2020-2026

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
google news
Новини по темі
BankID НБУ підключили до системи Армія+ 25.09.2026

BankID НБУ підключили до системи Армія+
НБУ пояснив правила внесення застави через банки 25.09.2026

НБУ пояснив правила внесення застави через банки
Як Україна зберігає фінансову стійкість та чого може навчити світ — НБУ 24.09.2026

Як Україна зберігає фінансову стійкість та чого може навчити світ — НБУ
НБУ зобов’язав банки розкривати більше інформації 24.09.2026

НБУ зобов’язав банки розкривати більше інформації
НБУ застосував заходи впливу до чотирьох небанків 23.09.2026

НБУ застосував заходи впливу до чотирьох небанків
НБУ випустив набір пам’ятних монет 22.09.2026

НБУ випустив набір пам’ятних монет

Вибір редакції
Всі
Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців
ТОП статей 29.09.2026

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

 Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу
ТОП статей 29.09.2026

Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу

 Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною
ТОП статей 28.09.2026

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

 Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії
ТОП статей 21.09.2026

Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії

Останні новини
Сьогодні  14:40

S&P 500 наблизився до рівнів бульбашки доткомів — Goldman Sachs

 Сьогодні  14:00

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

 Сьогодні  13:30

НБУ ініціював банкрутство небанківської фінансової компанії

 Сьогодні  12:20

Місячний пил хочуть перетворити на паливо для космічних апаратів

 Сьогодні  11:10

Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу

 Сьогодні  10:10

Скільки коштує будинок в Україні у різних областях

 28.09.2026  19:20

Планета, де шукали життя, поставила вчених у глухий кут

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image