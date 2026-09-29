НБУ ініціював банкрутство небанківської фінансової компанії

Суд відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ «СК «АСКО ДС»

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

«Господарський суд Донецької області 23 вересня 2026 року за заявою Національного банку відкрив провадження у справі про банкрутство ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО ДС»», — йдеться у заяві НБУ.

Відповідне оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Верховного Суду.

Національний банк звертає увагу кредиторів ПрАТ «СК «АСКО ДС», що подання заяв кредиторів із вимогами до кредитної спілки здійснюється впродовж 30 днів із дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження на офіційному вебсайті Верховного Суду.

Отже, кредиторам ПрАТ «СК «АСКО ДС» у межах цього строку слід звернутися зі своїми письмовими заявами з вимогами до цієї страхової компанії у справі про банкрутство.

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Нагадуємо, що Правління НБУ 24 липня 2026 року прийняло рішення № 220-рш «Про застосування до ПрАТ «Страхова компанія «АСКО ДС» заходу впливу у вигляді віднесення страховика до категорії неплатоспроможних та відкликання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування».

Згідно із Законом України «Про страхування» ліквідація страховика в разі прийняття Національним банком рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних та про відкликання ліцензії страховика здійснюється відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства.

Редакція PSM звертає увагу, що відкриття провадження у справі про банкрутство ще не означає автоматичного припинення всіх зобов’язань страхової компанії. Кредиторам «АСКО ДС» важливо вчасно заявити свої вимоги в межах встановленого законом 30-денного строку, оскільки від цього залежить їхнє включення до процедури банкрутства.

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