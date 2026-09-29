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Місячний пил хочуть перетворити на паливо для космічних апаратів

29.09.2026 12:20
Микола Деркач

Вчені перевірять, чи можна видобувати магній із місячного ґрунту та використовувати його як паливо для електричних двигунів космічних апаратів. У перспективі технологія може зменшити залежність космічних місій від палива, доставленого із Землі

Місячний пил хочуть перетворити на паливо для космічних апаратів

Фото: chatgpt.com

Про запуск проєкту MAGPIE повідомив Університет Суррея. Дослідники Surrey Space Centre працюватимуть разом із британською компанією Eos Space Technology за фінансової підтримки Європейського космічного агентства (ESA).

Ідея полягає у використанні магнію, який міститься в місячному реголіті — шарі пилу та уламків порід на поверхні Місяця. Вчені планують розплавляти реголіт, видобувати з нього придатний для використання магній, а потім подавати метал до електричного двигуна.

Зараз у таких двигунах можуть застосовуватися, зокрема, ксенон і криптон, які необхідно доставляти із Землі. Виробництво палива безпосередньо на Місяці потенційно дозволить скоротити обсяг вантажів, необхідних для майбутніх місій, та спростити польоти у дальший космос.

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Однак використання магнію має низку технічних проблем. Серед них — конденсація металу, нестабільність плазми та ерозія каналів двигуна. Протягом дев’ятимісячного проєкту вчені випробують нову конструкцію двигуна на ефекті Холла, перевірять різні способи видобування магнію та з’ясують, наскільки система чутлива до домішок.

MAGPIE триватиме з вересня 2026-го до травня 2027 року. ESA виділило на дослідження близько £113 тис. через програму Open Space Innovation Platform.

Редакція PSM звертає увагу, що тема космічних технологій актуальна і для України. ESA та Державне космічне агентство України розвивають окремий спільний фонд проєктів: домовленості охоплюють сім демонстраційних проєктів за участю українських науковців, інженерів і компаній.

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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