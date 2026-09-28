Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Учені створили акумулятор із рекордною щільністю енергії

28.09.2026 15:50
Микола Деркач

Вчені запропонували новий підхід до створення твердотільних літієвих акумуляторів, який дозволив експериментальному елементу досягти питомої енергії 508 Вт·год/кг. Розробка може допомогти розв’язати одну з головних проблем твердотільних батарей — занадто повільне переміщення іонів літію всередині електроліту

Учені створили акумулятор із рекордною щільністю енергії

Фото: chatgpt.com

У сучасних літій-іонних батареях зазвичай використовуються рідкі електроліти, через які іони літію переміщуються між електродами. Твердотільні батареї потенційно можуть бути безпечнішими та накопичувати більше енергії, однак їхнє широке застосування стримує низька швидкість транспорту іонів у твердих матеріалах.

Автори роботи запропонували так звану стратегію Li+ shuttle bus — своєрідний «шатл» для іонів літію. Вона передбачає створення заряджених одновимірних каналів усередині полімерного електроліту, які допомагають спрямовано переміщувати Li+ та зменшувати перешкоди для їхнього руху.

У результаті створений твердий полімерний електроліт продемонстрував іонну провідність 0,92×10−3 См/см за температури 28°C.

Ще цікавішими виявилися результати випробувань готових елементів. У pouch-елементі з катодом NCM811 дослідники отримали питому енергію 508 Вт·год/кг. Після 200 циклів заряджання та розряджання батарея зберегла 95,2% початкової місткості.

Для порівняння, висока питома енергія особливо важлива для електромобілів, авіації та портативної електроніки, адже дозволяє накопичувати більше енергії без суттєвого збільшення маси акумулятора.

Також читайте: Вчені використали штучну шкіру для нового типу акумуляторів

Система також показала добру роботу за низьких температур. Елементи LiFePO4 з новим електролітом витримали близько 5000 циклів за високої швидкості заряджання 5C, а при −40°C зберігали 77% місткості після 900 циклів.

Водночас йдеться поки що про лабораторну технологію. Показники експериментального елемента ще не означають, що акумулятори з такими характеристиками найближчим часом з’являться в серійних електромобілях або смартфонах. Наступним викликом стане масштабування виробництва та перевірка стабільності технології у великих комерційних батареях.

На думку редакції PSM, головна цінність дослідження полягає не лише у показнику 508 Вт·год/кг. Науковці продемонстрували спосіб прискорити рух іонів у твердому полімерному електроліті — одному з ключових слабких місць перспективних твердотільних батарей. Якщо технологію вдасться масштабувати без втрати характеристик, вона може наблизити появу легших, місткіших і стійкіших акумуляторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: 

Учені знайшли незвичайну молекулу в атмосфері екзопланети

Нобелівський лауреат оцінив шанси людства пережити наступні 50 років

Науковці створили батарею, яка працює в організмі та поступово розкладається

Джерело: Nature.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
Магнітні бурі та сонячні спалахи: чого очікувати цього тижня 28.09.2026

Магнітні бурі та сонячні спалахи: чого очікувати цього тижня
Вчені використали штучну шкіру для нового типу акумуляторів 27.09.2026

Вчені використали штучну шкіру для нового типу акумуляторів
Учені знайшли незвичайну молекулу в атмосфері екзопланети 26.09.2026

Учені знайшли незвичайну молекулу в атмосфері екзопланети
Нобелівський лауреат оцінив шанси людства пережити наступні 50 років 25.09.2026

Нобелівський лауреат оцінив шанси людства пережити наступні 50 років
Чи чекати магнітних бур та сонячних спалахів на цих вихідних 25.09.2026

Чи чекати магнітних бур та сонячних спалахів на цих вихідних
Коли чекати нових магнітних збурень — прогноз NOAA 24.09.2026

Коли чекати нових магнітних збурень — прогноз NOAA

Вибір редакції
Всі
Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною
ТОП статей 28.09.2026

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

 Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії
ТОП статей 21.09.2026

Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії

 UPI в Індії: як працюють платежі без комісії і хто за них платить
ТОП статей 18.09.2026

UPI в Індії: як працюють платежі без комісії і хто за них платить

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика
ТОП статей 14.09.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  17:00

Наближається Uptober: чого чекати від Біткоїна у жовтні

 Сьогодні  15:50

Учені створили акумулятор із рекордною щільністю енергії

 Сьогодні  14:40

4 події тижня, які можуть сильно вплинути на крипторинок

 Сьогодні  13:30

Пітер Шифф попередив про ризик обвалу S&P 500

 Сьогодні  12:20

Магнітні бурі та сонячні спалахи: чого очікувати цього тижня

 Сьогодні  11:10

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

 Сьогодні  10:10

Криптотрейдер перетворив $870 на понад $312 тисяч за п’ять годин

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image