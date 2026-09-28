4 події тижня, які можуть сильно вплинути на крипторинок

Біткоїн і ширший крипторинок входять у насичений макроекономічними подіями тиждень. Інвестори стежитимуть одразу за кількома важливими звітами зі США, які можуть вплинути на очікування щодо подальших дій Федеральної резервної системи та спричинити нову хвилю волатильності

Першим важливим сигналом стане звіт JOLTS щодо кількості відкритих вакансій у США за серпень, який вийде у вівторок, 29 вересня. Він покаже, наскільки стійким залишається попит на працівників і чи починає американський ринок праці охолоджуватися.

Для крипторинку це важливо, оскільки сильний ринок праці дає ФРС більше простору для збереження жорсткої монетарної політики. Слабші показники, навпаки, можуть зменшити очікування щодо нових підвищень ставок.

Інфляція може стати головним тригером

Найважливіший блок даних очікується в середу, 30 вересня.

Бюро економічного аналізу США опублікує серпневий звіт про особисті доходи та витрати американців. Разом із ним ринок отримає індекс цін PCE — один із ключових показників інфляції, за яким стежить Федеральна резервна система.

Саме PCE може викликати найбільшу реакцію Біткоїна та інших криптовалют. Якщо інфляція виявиться вищою за прогнози, ринок може почати закладати більшу ймовірність подальшого посилення політики ФРС. Для ризикових активів це зазвичай негативний сигнал.

Якщо ж ціновий тиск послабиться, очікування щодо нових підвищень ставок можуть знизитися.

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Того ж дня США опублікують третю й остаточну оцінку ВВП за другий квартал. Сильніші економічні показники можуть підтвердити, що американська економіка здатна витримувати високі ставки довше.

Ринок праці стане фінальним тестом тижня

У п’ятницю, 2 жовтня, буде оприлюднений один із найважливіших щомісячних звітів США — статистика зайнятості за вересень.

Ринок отримає дані щодо кількості нових робочих місць, рівня безробіття та зростання зарплат.

Попередня публікація вже показала, наскільки чутливим залишається крипторинок до таких цифр. Серпневі дані виявилися значно сильнішими за очікування, після чого Біткоїн різко знизився.

Ще один сильний звіт може знову посилити очікування щодо більш жорсткої політики ФРС. Слабші дані, навпаки, можуть підтримати ризикові активи.

Додатковим фактором цього тижня стануть виступи представників Федеральної резервної системи. Зокрема, заплановані виступи Майкла Барра, Крістофера Воллера, Лізи Кук, Філіпа Джефферсона та Мішель Боуман. Інвестори шукатимуть у їхніх заявах сигнали щодо того, чи готова ФРС знову підвищувати ставки після вересневого рішення.

На думку редакції PSM, головним ризиком для Біткоїна цього тижня стане не окремий економічний показник, а те, як сукупність даних змінить очікування щодо політики ФРС. Найбільшу увагу варто приділити інфляції PCE та п’ятничному звіту про зайнятість — саме вони можуть визначити напрямок крипторинку напередодні початку жовтня.

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Джерело: CryptoPotato.