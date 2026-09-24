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Названо дату, коли квантові комп’ютери можуть зламати захист Біткоїна

24.09.2026 17:10
Микола Деркач

Квантові комп’ютери можуть стати реальною загрозою для криптографічного захисту Біткоїна вже у 2028 році. Quantum Doomsday Clock оновив свій прогноз і назвав конкретну дату потенційного «судного дня» для BTC

Названо дату, коли квантові комп’ютери можуть зламати захист Біткоїна

Фото: pixabay.com

За розрахунками Quantum Doomsday Clock, критична точка може настати 8 березня 2028 року. Саме тоді, за моделлю проєкту, квантові комп’ютери можуть отримати достатню потужність для атаки на криптографію еліптичних кривих, яка використовується у цифрових підписах Біткоїна.

Потенційна небезпека пов’язана з алгоритмом Шора. Достатньо потужний квантовий комп’ютер теоретично здатний розв’язувати математичні задачі, на складності яких базується частина сучасної криптографії. У випадку Біткоїна це створює ризик відновлення приватного ключа з відкритого та, відповідно, отримання доступу до коштів.

За оцінкою Quantum Doomsday Clock, для компрометації 256-бітної криптографії на еліптичних кривих знадобиться приблизно 1673 логічні кубіти. Автори проєкту прогнозують, що наступними під загрозою можуть опинитися RSA-2048, який широко застосовується в інтернеті та фінансовій інфраструктурі, приблизно у 2029 році, а RSA-4096 — близько 2030-го.

Втім, сприймати 8 березня 2028 року як гарантовану дату злому Біткоїна не варто. Quantum Doomsday Clock будує прогноз на основі темпів розвитку квантових машин і кількості фізичних кубітів, а реальний прогрес у створенні відмовостійких квантових комп’ютерів може суттєво відрізнятися від математичної екстраполяції.

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У NIST наголошують, що для запуску складних криптографічних атак на основі алгоритму Шора можуть знадобитися мільйони фізичних кубітів, здатних працювати з дуже низьким рівнем помилок. Сучасні квантові комп’ютери поки далекі від такого рівня, а практично придатні для злому криптографії системи можуть з’явитися через роки або навіть десятиліття.

Водночас квантова загроза вже перестала бути суто теоретичною проблемою. NIST розробив стандарти постквантової криптографії, призначені для захисту даних від майбутніх квантових атак. У США цього року також прискорили перехід федеральних систем на постквантові алгоритми, прямо назвавши великомасштабні квантові комп’ютери потенційною загрозою для сучасного криптографічного захисту.

Редакція PSM звертає увагу, що прогноз Quantum Doomsday Clock не означає, що Біткоїн буде автоматично «зламаний» у 2028 році. Йдеться про оцінку моменту, коли розвиток квантових технологій теоретично може зробити нинішні криптографічні механізми вразливими. Водночас ця загроза посилює потребу в переході блокчейн-систем на квантово стійкі методи захисту.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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