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BlackRock вклала понад $840 млн у Біткоїн та Ефір

20.09.2026 10:00
Микола Деркач

Інвестиційний гігант BlackRock продовжує нарощувати експозицію до найбільших криптовалют через свої біржові фонди. За останні 20 торгових днів чистий обсяг придбаних Bitcoin та Ethereum через три криптофонди компанії сягнув приблизно $843,8 млн

BlackRock вклала понад $840 млн у Біткоїн та Ефір

Фото: chatgpt.com

Як пише Finbold, найбільше коштів припало на iShares Bitcoin Trust (IBIT). У період із 20 серпня до 16 вересня фонд чистими придбаннями збільшив позицію у Bitcoin приблизно на $434,1 млн. Водночас протягом цього періоду IBIT мав як дні припливу, так і відтоку капіталу.

Станом на 16 вересня фонд володів близько 782,6 тис. BTC. На офіційній сторінці BlackRock вказано, що чисті активи IBIT становили близько $59,4 млрд. Сам фонд створений для відстеження динаміки ціни Bitcoin без необхідності для інвесторів самостійно зберігати криптовалюту.

Ще близько $409,6 млн за цей період припало на Ethereum. Фонд iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) наростив позицію приблизно на $222,9 млн, а iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB) — ще на $186,7 млн. Загалом два фонди BlackRock контролювали понад 3,86 млн ETH.

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Активність фондів відбувається на тлі відновлення крипторинку. За даними Finbold на момент написання матеріалу, Bitcoin за місяць зріс майже на 19%, а Ethereum — більш ніж на 28%, хоча протягом останніх тижнів обидва активи торгувалися з помітними коливаннями.

Редакція PSM звертає увагу, що йдеться не про купівлю криптовалют BlackRock для власного корпоративного балансу, а про операції її біржових фондів, активи яких забезпечують інвестиції клієнтів. Значні припливи в ETF можуть свідчити про попит з боку інвесторів, однак самі по собі не гарантують подальшого зростання Bitcoin або Ethereum.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовини
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