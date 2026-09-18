Уряд розширив підтримку бізнесу, який постраждав від російських атак

Ухвалено два рішення, які допоможуть українським підприємцям захистити своє майно, а у разі пошкоджень та руйнувань – швидше відновити роботу
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
- Експериментальний проєкт фінансової підтримки великих проєктів розширили на паливний сектор, логістику та переробну промисловість.
Для ритейлу передбачили окремий тимчасовий антикризовий захід на підтримку обігових коштів.
Основні зміни:
- держава компенсуватиме фіксовані 5,5% річних від базової ставки банку;
- мінімальний кредит – 100 млн грн, для прифронтових територій – 30 млн грн;
- максимальний ліміт на групу пов’язаних компаній – 1 млрд грн;
- можна фінансувати перенесення під землю резервуарів, насосних станцій та систем зберігання пального.
Програму реалізує Національна установа розвитку через уповноважені банки. Більше про оновлення програми читайте тут.
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- Розширено програму компенсацій бізнесу за зруйноване майно та страхування воєнних ризиків
За першим компонентом до компенсації за зруйноване майно додали пальне, транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи вагою понад 7,5 тонни.
Компенсація тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке транзитом переміщувалося через території підвищеного ризику. До таких територій додали Київ та Київську область
За другим компонентом – страхуванням воєнних ризиків – максимальну суму компенсації страхової премії збільшили з 3 до 5 млн грн на рік. Крім того, механізм поширено на орендоване майно.
Програму адмініструє Експортно-кредитне агентство. Більше про оновлення програми.
Редакція PSM звертає увагу, що оновлення програм розширює коло бізнесів і активів, які можуть отримати державну підтримку після воєнних збитків. Водночас фактична допомога залежатиме від відповідності критеріям конкретної програми та можливості підприємства документально підтвердити втрати або витрати на страхування.
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