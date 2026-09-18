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Уряд розширив підтримку бізнесу, який постраждав від російських атак

18.09.2026 16:50
Микола Деркач

Ухвалено два рішення, які допоможуть українським підприємцям захистити своє майно, а у разі пошкоджень та руйнувань – швидше відновити роботу

Уряд розширив підтримку бізнесу, який постраждав від російських атак

Фото: magnific.com

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

  1. Експериментальний проєкт фінансової підтримки великих проєктів розширили на паливний сектор, логістику та переробну промисловість.

Для ритейлу передбачили окремий тимчасовий антикризовий захід на підтримку обігових коштів.

Основні зміни:

  • держава компенсуватиме фіксовані 5,5% річних від базової ставки банку;
  • мінімальний кредит – 100 млн грн, для прифронтових територій – 30 млн грн;
  • максимальний ліміт на групу пов’язаних компаній – 1 млрд грн;
  • можна фінансувати перенесення під землю резервуарів, насосних станцій та систем зберігання пального.

Програму реалізує Національна установа розвитку через уповноважені банки. Більше про оновлення програми читайте тут.

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  1. Розширено програму компенсацій бізнесу за зруйноване майно та страхування воєнних ризиків

За першим компонентом до компенсації за зруйноване майно додали пальне, транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи вагою понад 7,5 тонни.

Компенсація тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке транзитом переміщувалося через території підвищеного ризику. До таких територій додали Київ та Київську область

За другим компонентом – страхуванням воєнних ризиків – максимальну суму компенсації страхової премії збільшили з 3 до 5 млн грн на рік. Крім того, механізм поширено на орендоване майно.

Програму адмініструє Експортно-кредитне агентство. Більше про оновлення програми.

Редакція PSM звертає увагу, що оновлення програм розширює коло бізнесів і активів, які можуть отримати державну підтримку після воєнних збитків. Водночас фактична допомога залежатиме від відповідності критеріям конкретної програми та можливості підприємства документально підтвердити втрати або витрати на страхування.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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