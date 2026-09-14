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ВПО та мікробізнес можуть отримати до $2600 на розвиток власної справи

14.09.2026 20:40
Микола Деркач

В Україні стартувала програма фінансової підтримки для внутрішньо переміщених осіб і мікробізнесів, які постраждали внаслідок війни. Учасники можуть отримати до $2600 на запуск, відновлення або розвиток власної справи

ВПО та мікробізнес можуть отримати до $2600 на розвиток власної справи

Фото: chatgpt.com

Про старт програми повідомляє «ЯМаріуполь.Київ». Ініціатива розрахована на людей, які через війну втратили бізнес, були змушені його релокувати або лише планують започаткувати власну справу.

У межах програми передбачена не лише фінансова допомога, а й навчальна складова. Учасники матимуть доступ до практичних онлайн-зустрічей і занять, присвячених плануванню, розвитку та посиленню бізнесу.

Податися на участь можуть внутрішньо переміщені особи, а також жителі громад, що входять до переліку територій, де ведуться або велися бойові дії відповідно до наказу №376.

Програма працює у чотирьох регіонах України: Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Одеській областях, а також у Києві.

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Максимальний розмір фінансової підтримки становить $2600. Отримані кошти дозволено використовувати виключно на придбання обладнання та інструментів, необхідних для започаткування, відновлення або розширення власної справи.

Водночас програма має певні обмеження. Зокрема, фінансування не передбачене для бізнес-ідей, пов’язаних з аграрним сектором.

Щоб взяти участь, необхідно заповнити реєстраційну форму.

Програму реалізує громадська організація «Центр зайнятості Вільних людей» у партнерстві з міжнародною гуманітарною організацією Mercy Corps.

Для малого бізнесу така підтримка може стати можливістю відновити роботу після релокації або придбати базове обладнання без значного кредитного навантаження. Водночас перед поданням заявки варто заздалегідь підготувати чіткий план використання коштів і перевірити, чи відповідає бізнес усім умовам програми.

Редакція PSM звертає увагу, що для мікробізнесу ВПО такі програми важливі не лише через розмір фінансової допомоги, а й через можливість отримати доступ до навчання та практичних консультацій. Це особливо актуально для підприємців, які відновлюють справу після релокації й мають обмежений ресурс на помилки на старті.

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Допоміжні матеріали: reinform.in.ua.

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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