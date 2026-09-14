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Як змінився фінансовий ринок України у серпні 2026 — НБУ

14.09.2026 15:14
Микола Деркач

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні 2026 року зменшилася на 10 установ — до 717. Кількість банків, що мають банківську ліцензію, не змінилася та становить 59

Як змінився фінансовий ринок України у серпні 2026 — НБУ

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Упродовж серпня Національний банк за ініціативою заявника анулював усі ліцензії одному страховику non-life, двом фінансовим компаніям та трьом кредитним спілкам. Водночас примусово анульовано ліцензії трьом фінансовим компаніям, а також відмовлено у видачі ліцензії одній фінансовій компанії.

Із відповідних реєстрів примусово виключено п’ять фінансових компаній, водночас за ініціативою заявника з реєстру виключено три кредитні спілки, одну страхову компанію  non-life та одного страхового брокера.

Національний банк у серпні розширив обсяг ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг двом фінансовим компаніям та звузив обсяг ліцензії чотирьом фінансовим компаніям.

Станом на 01 вересня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працюють 378 фінансових компаній (було 383), 43 страховики non-life (було 44), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом (кількість не змінилася), 96 ломбардів (кількість не змінилася), 76 кредитних спілок (було 79), один лізингодавець (кількість не змінилася), 40 страхових брокерів (було 41), 72 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Як змінився фінансовий ринок України у серпні 2026 — НБУ

Фото: НБУ

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Кількість банківських груп (14) зменшилася на одну. Водночас кількість небанківських фінансових груп залишилася незмінною ‒ 40.

На платіжному ринку діють 13 платіжних систем, створених резидентами (кількість не змінилася), серед них дві державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних платіжних систем (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 15 платіжних установ (кількість не змінилася), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк – емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 101 комерційний агент (було 98), 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася) та шість надавачів нефінансових платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут

Упродовж серпня до Національного банку надійшло 169 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній та лізингодавців становила 94, страховиків – 25, кредитних спілок і ломбардів – 17, банків – 33.

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Рубрики: АналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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