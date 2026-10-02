НБУ може спростити ліцензування для небанківських фінустанов

Вихід на ринок фінансових послуг залежить не лише від готовності компанії працювати з клієнтами, а й від складності дозвільних процедур

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Національний банк України пропонує до обговорення проєкт змін до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами) (далі – Проєкт)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт передбачає спрощення порядку отримання фінансовими компаніями та ломбардами ліцензії на здійснення валютної операції з надання у кредит коштів у національній валюті нерезидентам – фізичним особам.

Зокрема, пропонується передбачити можливість отримання такої ліцензії одночасно з отриманням або розширенням обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії чи ломбарду, яка включає право на надання коштів та банківських металів у кредит. У такому разі Національний банк розглядатиме документи для отримання відповідних ліцензій у межах одного адміністративного провадження.

Крім того, для отримання ліцензії на здійснення зазначених валютних операцій не потрібно буде подавати окремі документи, визначені загальним порядком ліцензування валютних операцій.

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Проєктом також передбачено перехідні положення. Зокрема, фінансові компанії, ліцензія яких уже включає право на надання коштів та банківських металів у кредит, а також ломбарди зможуть протягом шести місяців із дня набрання чинності постановою звернутися за отриманням відповідної ліцензії у спрощеному порядку.

Запропоновані зміни спрямовані на вдосконалення порядку ліцензування валютних операцій небанківських фінансових установ та реалізацію Національним банком функції нагляду за дотриманням ними вимог валютного законодавства України.

Ознайомитися з матеріалами можна за посиланнями:

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до Проєкту до 11 жовтня 2026 року за визначеною формою.

Редакція PSM звертає увагу, що спрощення ліцензування може зменшити адміністративне навантаження на небанківські фінустанови та полегшити запуск послуг. Водночас практичний ефект залежатиме від остаточного змісту змін і того, як оновлені процедури працюватимуть на практиці.

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