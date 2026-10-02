Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

НБУ може спростити ліцензування для небанківських фінустанов

02.10.2026 13:50
Микола Деркач

Вихід на ринок фінансових послуг залежить не лише від готовності компанії працювати з клієнтами, а й від складності дозвільних процедур

НБУ може спростити ліцензування для небанківських фінустанов

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Національний банк України пропонує до обговорення проєкт змін до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами) (далі – Проєкт)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт передбачає спрощення порядку отримання фінансовими компаніями та ломбардами ліцензії на здійснення валютної операції з надання у кредит коштів у національній валюті нерезидентам – фізичним особам.

Зокрема, пропонується передбачити можливість отримання такої ліцензії одночасно з отриманням або розширенням обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії чи ломбарду, яка включає право на надання коштів та банківських металів у кредит. У такому разі Національний банк розглядатиме документи для отримання відповідних ліцензій у межах одного адміністративного провадження.

Крім того, для отримання ліцензії на здійснення зазначених валютних операцій не потрібно буде подавати окремі документи, визначені загальним порядком ліцензування валютних операцій.

Читайте також: НБУ змінив правила винагород у банках: бонуси можуть сягати 200%

Проєктом також передбачено перехідні положення. Зокрема, фінансові компанії, ліцензія яких уже включає право на надання коштів та банківських металів у кредит, а також ломбарди зможуть протягом шести місяців із дня набрання чинності постановою звернутися за отриманням відповідної ліцензії у спрощеному порядку.

Запропоновані зміни спрямовані на вдосконалення порядку ліцензування валютних операцій небанківських фінансових установ та реалізацію Національним банком функції нагляду за дотриманням ними вимог валютного законодавства України.

Ознайомитися з матеріалами можна за посиланнями:

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до Проєкту до 11 жовтня 2026 року за визначеною формою.

Редакція PSM звертає увагу, що спрощення ліцензування може зменшити адміністративне навантаження на небанківські фінустанови та полегшити запуск послуг. Водночас практичний ефект залежатиме від остаточного змісту змін і того, як оновлені процедури працюватимуть на практиці.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд планує підвищити ПДВ: подробиці

Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

ФОПи у 2027 році платитимуть більше податків: що зміниться

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
google news
Новини по темі
Частка проблемних кредитів у банках України впала 02.10.2026

Частка проблемних кредитів у банках України впала
НБУ випустив срібну монету на честь захисників і захисниць України 01.10.2026

НБУ випустив срібну монету на честь захисників і захисниць України
НБУ позбавив фінкомпанію ліцензії 30.09.2026

НБУ позбавив фінкомпанію ліцензії
НБУ покарав п’ять фінансових компаній 30.09.2026

НБУ покарав п’ять фінансових компаній
НБУ змінив адміністратора відомої страхової компанії 30.09.2026

НБУ змінив адміністратора відомої страхової компанії
НБУ змінив правила винагород у банках: бонуси можуть сягати 200% 29.09.2026

НБУ змінив правила винагород у банках: бонуси можуть сягати 200%

Вибір редакції
Всі
iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero
ТОП статей 02.10.2026

iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero

 Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців
ТОП статей 29.09.2026

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

 Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу
ТОП статей 29.09.2026

Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу

 Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною
ТОП статей 28.09.2026

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

Останні новини
Сьогодні  15:50

Україні бракуватиме до $54 млрд до 2029 року — МВФ

 Сьогодні  15:10

Учені створили цинк-іонну батарею, що працює понад 700 годин

 Сьогодні  14:30

Citi різко підвищив прогноз для Біткоїна: скільки може коштувати BTC

 Сьогодні  13:50

НБУ може спростити ліцензування для небанківських фінустанов

 Сьогодні  12:30

Великий адронний колайдер почали розбирати: причини

 Сьогодні  11:50

Частка проблемних кредитів у банках України впала

 Сьогодні  11:10

iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image