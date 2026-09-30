НБУ позбавив фінкомпанію ліцензії

Національний банк України відкликав ліцензію у ТОВ «ФК «Артіфішал Фінанс Інтелідженс». Причиною стала відмова компанії надати регулятору документи та інформацію, необхідні для проведення позапланової інспекційної перевірки

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 вересня 2026 року.

Компанія мала ліцензію на діяльність фінансової компанії та могла надавати кошти й банківські метали у кредит.

НБУ розпочав позапланову інспекційну перевірку установи ще 30 червня 2026 року. Однак під час перевірки «Артіфішал Фінанс Інтелідженс» відмовилася надавати документи та інформацію на запити інспекційної групи.

Через це представники Нацбанку не змогли провести перевірку та оцінити діяльність установи. У липні інспекційна група склала акт про відмову в проведенні інспекційної перевірки.

Саме наявність такого акта стала юридичною підставою для відкликання ліцензії фінансової компанії.

У НБУ посилаються на Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», який дозволяє регулятору відкликати ліцензію у разі відмови фінансової установи від проведення інспекційної перевірки. Аналогічні підстави передбачені Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності.

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Рішення Національного банку набирає чинності з моменту, коли відповідний адміністративний акт буде доведений до відома ТОВ «ФК «Артіфішал Фінанс Інтелідженс». За законодавством днем доведення такого рішення до відома компанії в цьому випадку вважається день його надсилання поштою.

Після набрання рішенням чинності компанія втратить право здійснювати діяльність на підставі відкликаної ліцензії, зокрема надавати кошти та банківські метали у кредит.

Редакція PSM звертає увагу, що причиною рішення НБУ в цьому випадку стали не результати самої інспекції, а неможливість її провести через відмову компанії надати необхідні документи та інформацію. Законодавство прямо визначає перешкоджання перевірці як окрему підставу для відкликання ліцензії фінансової установи.

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Джерело: НБУ.